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川普關稅戰挑戰 印尼學者指須與美國談判滿足需求

中央社／ 雅加達26日專電
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

印尼政策研究中心表示，美國總統川普關稅政策將破壞國際貿易格局，加上對金磚國家的威脅，可能衝擊印尼。並指出，印尼須與美國談判，以避免對印尼徵收高於其他國家的關稅，並思考要單獨談判或透過東協框架。

印尼政策研究中心（CIPS）今天發布新聞稿表示，美國是印尼最大的出口國之一，也是主要的貿易夥伴，因此「川普政府的經濟政策將影響印尼」。

資深研究員克里斯納（Krisna Gupta）指出，川普執政初期，在經濟和國際政治上都打破了現狀。美國的公共政策充滿不確定性，「更顯而易見的是美國正走向「交易式」（transactional）（的路線）」。

克里斯納補充，川普計劃對進口美國的商品徵收關稅，可能影響印尼，再加上其對金磚國家（BRICS）成員國的威脅，都可能對剛加入金磚國家的印尼產生負面影響。

川普曾警告金磚國家，不要以其他貨幣取代美元作為儲備貨幣，否則將對其徵收100%關稅。

克里斯納解釋，除了應對川普的交易政策之外，印尼政府還須準備好與美國政府討論，了解川普要什麼。

他認為，與其他國家相比，印尼似乎不是川普針對的目標國家，但印尼仍得為潛在的可能性，做好與美國談判的準備，這代表印尼須做好滿足美國政府的準備，談判人員的能力將備受考驗。

印尼政策研究中心指出，須防止美國對印尼出口的產品徵收高於其他國家的的關稅，若談判成功，印尼的製造業產品將擁有強大的出口市場，從而實現印尼出口多元化。

克里斯納補充，另一問題是須思考印尼要單獨與美國進行談判，或透過東協等更大的組織參與談判。他認為，加強區域合作，實現經濟多元化是必然趨勢。

川普 關稅

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