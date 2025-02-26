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美國關稅戰若開鍘 越南經濟成長估少0.3個百分點

中央社／ 河內26日專電

越南可能成為美國施加關稅的重點目標，越南專家分析，最差的情況是美國對越南商品加徵10%關稅，越南的出口成長率最多將下滑2個百分點，2025年全年經濟成長最多減少0.3個百分點。

越南2024年經濟成長率高達7.09%，今年預期經濟成長以8%為目標。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，越南最大國有銀行─越南投資發展銀行（BIDV）研究團隊近日發布報告，探討美國對越南商品徵稅的可能性及各種情境，並針對越南的重要產業和商品做出分析。

研究團隊資料顯示，越南目前是美國的第8大貿易夥伴，2024年雙邊貿易額近1500億美元（約新台幣4.92兆元），越南對美出口排名全球第6，對美貿易順差高達1235億美元，排名全球第3。這讓越南暴露在美國的關稅風險中。

研究團隊指出，對越南最不利的情況就是遭美國課徵10%稅率，越南對美出口成長率將減少3至5個百分點，僅剩15%至17%，整體出口成長可能下滑1.5至2個百分點，2025年全年經濟成長將下挫0.2至0.3個百分點。

但團隊研判，最可能出現的情況是美國依照對等關稅政策將越南商品的平均關稅從2.2%提高至5.1%。如此一來，美國將從越南額外課徵到約40億美元的關稅；若越南主動下調對美進口商品的關稅因應，將流失5.3億美元稅收。

分析指出，越南對美出口重要商品包括電子產品、紡織、鞋類、木製品等。尤其電子產品目前占越南對美出口總額的28.6%，若關稅被提高至5.1%，電子產品出口成長率將減半，成長幅度剩下15%至20%。

至於紡織、鞋類產品占越南對美出口總額的21.9%，在最不利的5.1%關稅下，仍可保有3%至5%的成長。木製品占越南對美出口總額的7.6%，若被課以5.1%關稅，則有5%至10%的成長。

川普 關稅

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