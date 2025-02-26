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川普又把關稅矛頭對準銅 哪幾國可能遭殃？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普下令商務部檢視對進口銅課徵關稅的方案。歐新社
美國總統川普下令商務部檢視對進口銅課徵關稅的方案。歐新社

繼鋼鋁之後，美國總統川普接下來可能把關稅矛頭指向「銅」。他在周二下令商務部檢視對進口銅課徵關稅的方案，以重建美國對這種對電動車、軍事設備、半導體及各類消費品極為重要的金屬的生產能力。究竟那些國家可能受到美國開徵銅關稅的衝擊？

一位白宮官員表示，這次調查將針對原礦開採的銅、銅精礦、銅合金、廢銅及衍生產品進行調查。

美國每年國內生產的精煉銅，只能滿足國內消費量的一半略多。其中，超過三分之二的銅是在亞利桑那州開採，但當地一座大型新礦的開發已經停滯十多年。至於美國其他所需要的精鍊銅，則仰賴進口，每年進口量接近100萬公噸。

路透分析指出，雖然白宮表示，對銅可能開徵新關稅，是要對抗中國大陸在全球市場的主導地位，但實際上，美國多數的精鍊銅進口是來自美洲其他國家。智利、加拿大和秘魯三個國家占美國精煉銅進口量的90%以上。

中國大陸雖然主導全球銅精煉產業，但大陸的冶煉廠所需的銅礦多數是來自海外，尤其是拉丁美洲。根據美國地質調查局（USGS）的數據，智利和秘魯去年合計開採全球約三分之一的銅礦。

然而，中國大陸正透過對剛果民主共和國礦業進行大幅投資，擴大對全球銅礦開採的控制。剛果已經超越秘魯，成為全球第二大銅礦生產國，主要拜中國在剛果的礦業大幅投資所賜。

另一方面，中國大陸的煉銅產業規模遠超其他國家。去年，中國擁有數十家煉銅廠在運作中，而根據美國地質調查局的數據，美國只有兩家主要的煉銅廠。

川普 關稅

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