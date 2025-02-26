川普下令調查是否對進口銅徵收關稅 貿易顧問點名中國

美國總統川普簽署行政命令，指示商務部檢視對進口銅課徵關稅的方案，繼續擴大保護主義政策的範圍。

川普周二以國家安全為由，指示商務部以國家安全為由，對進口銅展開調查。如果調查發現有傾銷之實，美國政府將採取報復性措施，包括徵收關稅或設定進口配額。

紐約商品交易所銅期貨一度大漲2.4%，創下2月12日以來的最大盤中漲幅。美國上市銅礦股價也受此消息提振，Freeport-McMoRan Inc.盤後較當天收盤價勁揚逾6%。

川普在商務部長盧特尼克陪同下簽署相關命令。他在橢圓形辦公室表示，此舉將產生「重大影響」。

調查將依據美國《貿易擴張法》第232條款進行，此法賦予總統以國內安全為由實施貿易限制的廣泛權力。川普已動用此權力宣布對鋼鋁徵收25%的關稅並將在3月付諸實施。

盧特尼克在一份聲明中表示，這次行動還將調查含銅的產品。他還說，川普政府此舉旨在振興國內銅業。

盧特尼克說：「正如我們的鋼鐵和鋁業一樣，我們偉大的美國銅業也因全球勢力攻擊本土生產而遭到重創。」「如果有必要，關稅可以幫助重建我們的銅業，並增強國防實力。」

川普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）特別點名中國大陸，指出大陸「長期以來利用工業產能過剩和傾銷作為經濟武器，試圖主導全球市場，有計畫地削弱競爭對手並迫使對手產業退出市場。」

根據美國地質調查局統計，美國2024年消耗約160萬噸精煉銅。摩根士丹利的研究顯示，美國依賴銅進口甚深，銅淨進口量占需求的36%。銅廣泛應用於電線、太陽能板及排水管等多種產品中。

美國也是銅的主要生產國，去年生產約85萬噸的初級銅，但仍需依賴主要貿易夥伴進口來滿足需求。智利是美國最大的銅進口來源，佔總進口量38%，其次是加拿大和墨西哥，分占28%和8%。