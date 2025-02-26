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川普掀全球關稅戰 美通膨再起氣氛濃厚

中央社／ 紐約25日專電

美國近期兩項消費者信心指數均顯示，民眾對經濟前景感到不確定，預期物價上漲的氣氛濃厚。美國總統川普為製造業回流，掀起全球關稅戰是主要因素。

美國經濟評議會（Conference Board）今天公布2月消費者信心指數，指數連續3個月下滑，降至98.3，為2021年8月後單月最大跌勢。顯示川普（DonaldTrump）當選後，民眾普遍對美國經濟前景感到不確定，憂心通膨再起的氣氛濃厚。

21日公布的密西根大學消費者信心指數（Universityof Michigan Index of Consumer Sentiment）也顯示同樣趨勢，2月指數為64.7，較1月的71.1下跌9%，較去年同期更大跌15.9%。

美國可能對全球掀起關稅戰是這波觀望通膨再起的主要因素。

川普月初宣布，將對鄰國加拿大與墨西哥開徵25%的關稅，延期1個月後，將如期施行。川普在月中簽署備忘錄，要求行政部門研議對全球開徵「對等關稅」，最快可能4月初提出。對中國加徵的10%關稅已於4日生效。

控制物價與降低賦稅是川普競選期間的承諾。他堅持對主要貿易夥伴提高關稅，減少貿易赤字，增加就業機會，以關稅收入彌補國內稅收；但美國進口貨品成本若大幅提高，勢必轉嫁至消費者，最終影響零售價格。

川普同時希望降息刺激經濟，不過美國消費者物價指數連續4個月增加，聯邦準備理事會（Fed）在通膨升溫壓力下，今年持續降息面臨壓力。

瑞銀集團（UBS）首席經濟師平戈（JonathanPingle）在紐約時報（New York Times）指出，這種狀況讓政策制定者感到不安，沒人希望通膨預期大幅提高，這讓聯準會更難達到2%的通膨水準。美國1月消費者物價指數（CPI）和去年同期相較增加3%。

美國聯準會在疫情期間為挽救經濟快速降息，全美房價、物價在2021與2022年大幅提高，聯準會於2022年展開升息周期，整體通膨預期仍顯溫和是通膨數字得以控制的主因。

通膨是美國總統執政的重要挑戰，川普已表示關稅措施將帶來一些短期痛苦，但長期來看不會擔心。

川普 關稅

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