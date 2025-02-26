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半導體是否赴美「台陷兩難」
法新社引述專家分析報導，由於美國總統川普威脅對半導體開徵關稅，台灣面臨維持台積電霸權和避免新關稅的兩難處境。
川普第二任期以來，以「讓製造業回流美國、改善貿易逆差」為由，宣布對主要貿易夥伴加徵一系列關稅。川普政府二月十九日宣布，將於三月對半導體徵收關稅，稅率「從百分之廿五開始」。
香港城市大學國際貿易專家夏竹立說，台灣經濟安全很大程度仰賴在半導體製造領域的領先地位，而台灣也一直利用這項優勢維持在全球供應鏈的重要性。但他表示，「我認為川普的關稅威脅讓這項政策變得更加複雜。例如，台灣可能面臨讓步壓力。」
台灣智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智認為，川普壓力或將加速台灣半導體生產向美國轉移，但他說，「新建一座半導體廠需要數年時間，因此台灣很難立刻滿足川普的期望。」
不過，外界也擔心，假如台灣過度擴張海外生產設施，可能會失去半導體霸權地位。
加州半導體研究公司TechInsights資深研究員赫欽森說，「台灣現在處於非常棘手的情況，對台灣來說，將一些製造業轉移到美國是有利的，但不能全部交出去，因為如果台灣把所有製造業都交出去，台灣就會失去重要性。」
報導指出，台灣政府仍在盤算川普關稅可能帶來的影響。其中一個關鍵因素在於，關稅是否僅針對運往美國的晶片，還是包含已置入晶片的成品。根據官方數據，台灣去年總值一六五○億美元的晶片出口中，一小部分直接運往美國，絕大多數運往其他國家，加工嵌入電子產品後再行出口。
英國倫敦國王學院創新政策專家克林格─維德拉表示，「百分之廿五關稅相當高，但短期內不太可能改變台灣半導體產業遊戲規則。」不過，她警告這些關稅「可能會對全球供應鏈產生更廣泛的影響，而不僅是抑制台灣對美國的直接出口」。
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