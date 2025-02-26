美對加、墨徵25%關稅 川普：3月準時上路

美國總統川普廿四日表示，預定下個月對加拿大和墨西哥實施的關稅，會按照計畫「準時」進行。川普說，「關稅將準時、按計畫時程推動。」而且會「非常迅速推動」。

要求匿名的美國官員隨後透露，針對加、墨並與邊境議題掛鉤的百分之廿五關稅，仍未拍板。不過，這名官員補充說，川普所謂的「對等關稅」可能適用於包括加、墨在內所有國家，預定四月實施。

川普是在與法國總統馬克宏的聯合記者會被問到關稅相關問題。川普談到他日前預告四月開徵的對等關稅時說，「我們希望是同樣對待的，因此，如果某國對我們徵收關稅，我們也會對他們徵收關稅。這很簡單。」「但這對我們國家將是有利的。我國的流動性將變得極高且再度富裕。」

而針對川普表示對加墨開徵關稅會準時進行，緯穎、緯創、鴻海、廣達、英業達等五大指標AI廠昨天股價同步下挫，單日合計市值蒸發逾一六一九億元。其中在墨西哥銷美比重最高的緯穎首當其衝，外資昨已連續十四日賣超，緯穎股價大跌一○五元、收在一九三五元，跌破兩千元大關，市值蒸發一九五億元。

代工龍頭鴻海在外資大賣約三點七八萬張下，終場收一七七點五元，下跌六點五元；廣達也在外資大賣約一點二二萬張下，股價收二五四點五元，下跌十點五元。

面對川普政府將對墨西哥加稅，台灣伺服器大廠現階段大多採取美國、墨西哥製造並行策略，主要仍是因為川普政策的不確定性，使得台廠除了持續按計畫加碼美國當地產能外，原有的墨西哥生產據點則保持彈性，讓產能能靈活調度。

緯創董事長林憲銘指出，今年部分資本支出會用在美國，最近美國政府對於美國製造議題，多少有給一些壓力，緯創在德州和加州都有很好的據點，「美國製造對我們的困難度不大」，已準備好隨時可以因應。鴻海董事長劉揚偉先前分析，鴻海在墨西哥、美國都有安排，隨著關稅不同，會安排不同產能規畫，關稅影響供應鏈是直接與間接的，鴻海已準備好因應變化，鴻海一直全球布局，在全球管理上有適當能力因應變化。

至於廣達目前在加州、田納西州設有工廠，去年公司持續加碼投資加州廠微電網設備，以支應產能提升所需，且因應客戶需求持續增加，廣達正規畫在美國持續擴充產能。