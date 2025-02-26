川普玩真的！加墨關稅如期開徵 對陸更嚴格晶片管制

美國總統川普24日在與法國總統馬克宏的聯合記者會上，被問到先前被延後到3月4日的對加、墨課徵25%關稅，是否會在下周如期生效，他說：「關稅將準時、按計畫時程推動，」而且會「非常迅速推動」。

馬克宏近日造訪白宮，川普在聯合記者會上也提到他計劃實施的對等關稅，他說：「我們希望是同樣對待的，因此，如果某國對我們徵收關稅，我們也會對他們徵收關稅。這很簡單。」「但這對我們國家將是有利的。我國的流動性將變得極高且再度富裕。」美國商務部目前正在計算對其他國家課徵的關稅稅率，並承諾將關稅與美國進口品所面臨的其他貿易壁壘，納入考量。

川普關稅措施最新進展 圖／經濟日報提供

受到美國將對加、墨兩國按時課徵關稅，同時又傳出川普政府打算對大陸採取更嚴格的半導體管制措施，雙重打擊下，重創全球AI股，台股中在墨西哥設廠的緯穎（6669）、緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）等五大指標AI廠昨（25）日股價同步下挫，單日市值合計蒸發逾1,619億元。墨西哥銷美比重最高的緯穎首當其衝，股價大跌105元，收在1,935元，跌破2,000元大關。經濟部統計，台廠赴墨投資家數已超過300家，以代工廠EMS、機械和汽車零組件為主。

然而，一位匿名的美國官員隨後透露，針對加、墨並與邊境議題掛鉤的25%關稅，仍未拍板定案。這名官員補充說，川普所謂的「對等關稅」可能適用於包括加、墨在內所有國家，預定4月實施。

川普已對來自中國大陸進口品加徵10%關稅，並計劃3月對所有進口鋼鋁產品徵收關稅。川普矢言推動的「對等關稅」最快可能4月生效，川普還曾表示，可能對汽車、木材、半導體和藥品進口徵收約25%的關稅，預定最快4月2日宣布決定。

儘管川普主張他的關稅措施可促進美國境內新投資，也能支應延長減稅措施的財務支出，然而，主流經濟學家警告，這些關稅可能加劇物價上漲，而帶來的收入不太可能達到川普及幕僚所預測的水準。

川普2月1日宣布，從2月4日起要對加、墨兩國輸美商品徵25%關稅，原因是非法移民與毒品問題構成重大威脅，但他在2月3日說，同意把課徵加、墨關稅的時間延30天，期限為3月4日。外界原本預期課稅行動可能會轉彎，但川普24日的談話顯示課徵加墨關稅勢在必行，川普是「玩真的」。