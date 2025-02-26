川普擬更嚴格的半導體管制 組合拳打紅鏈逼盟國跟進

川普政府正研擬更嚴格的半導體管制措施，並向主要盟國施壓，要求進一步緊縮對中國大陸晶片業的限制。這是川普政府打算擴大拜登執政時期限制北京科技實力措施的最新跡象。

彭博資訊引述知情人士說法報導，川普政府官員最近與日本、荷蘭官員會面，討論限制東京威力科創和艾司摩爾（ASML）工程師保養與維修賣給大陸的半導體設備。目前，美國對科林研發、科磊和應用材料等本國半導體設備企業祭出類似限制措施，最新目標是確保日、荷政策能和美國同步。

知情人士還透露，華盛頓當局也針對特定陸企實施制裁進行初步討論。一些官員還希望進一步限制輝達可在無需許可下可出口至大陸的晶片數量和種類。

川普擬擴大管制大陸半導體 圖／經濟日報提供

美國當局整體目標，是阻止中國大陸進一步發展本土半導體產業，進而在AI和軍事領域獲得技術優勢，川普政府顯然正延續拜登政府的政策，包括敲定先前未能達成的盟國協議，另一方面是採納前朝政府鷹派成員更激進的政策目標。

由於川普政府還沒完成重要聯邦人事安排，因此上述討論落實為新的監管規定還要數月時間。此外，盟國是否更願意配合美國新政府仍有待觀察。兩名前拜登政府高級官員透露，前政府曾與荷蘭針對限制設備維護問題達成口頭協議，但荷蘭在川普勝選後態度有所保留。

拜登政府先前曾考慮禁止大陸的長鑫存儲購買美國技術，但最終因日本反對而未能落實。川普團隊官員對此措施興趣濃厚，一些官員希望進一步加強對中芯國際的限制。拜登政府有效阻止晶片出貨至中芯的一些廠房，但對其他則採取逐案審查機制。官員擔心，這可能讓中芯國際買到只能用於特定工廠的設備。

川普政府也考慮限制輝達專為大陸市場設計的晶片銷售，拜登政府在任期最後一周推出所謂「AI擴散規則」，對世界各國採三級制，並為每一級設定可輸出的AI算力上限。