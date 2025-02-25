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重點在「對大陸收關稅」 馬克宏遊說川普：別同時對歐洲打貿易戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普24日在白宮橢圓辦公室會見法國總統馬克宏。法新社
美國總統川普24日在白宮橢圓辦公室會見法國總統馬克宏。法新社

法國總統馬克宏24日赴白宮會晤美國總統川普，成為川普第二任期首位到訪的歐洲元首，馬克宏隨後上川普最喜歡的福斯新聞接受獨家訪問時表示，希望說服川普不要對歐洲發動貿易戰，而是把重點放在中國大陸。

Politico報導，馬克宏告訴福斯新聞主播拜爾，「拜託，你不能同時與中國和歐洲發生貿易戰，我希望我說服他了」。馬克宏還表示，華府的重點「是對中國徵收關稅」，同時與歐洲打貿易戰將違背美國利益。

馬克宏表示，「我希望我在貿易和關稅上確實說服他，我告訴他，不要推出新關稅對你非常重要」。

川普2月稍早提出對多種進口產品徵收25%的關稅，包括來自歐洲的商品，還威脅要徵收「對等」關稅，以報復華府視為歧視的廣泛規章和稅收，包括世界上絕大多數國家都徵收的增值稅（VAT）。

馬克宏告訴拜爾，他試圖說服川普不要徵收這些關稅，強調歐洲沒有做任何值得美國報復的事情，「VAT不是關稅，我這麼說，這是真的」，並補充指出，「我們沒對美國徵收關稅」。

馬克宏還強調，如果歐洲國家面臨跨大西洋貿易戰，將無法如美國要求增加國防開支。他說，「如果我們陷入貿易戰，你怎麼希望我們提高安全和國防開支？」

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