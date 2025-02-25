快訊

經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪案 胞弟、弟媳3人更裁收押禁見

水泥襲擊！桃園中壢青埔新建案 疑灌模崩塌30車遭殃

川普矢言全面課徵關稅 馬克宏：美國不能同時與歐洲、中國打貿易戰

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
馬克宏（Emmanuel Macron）訪問華府會見川普（Donald Trump）。 法新社
馬克宏（Emmanuel Macron）訪問華府會見川普（Donald Trump）。 法新社

法國總統馬克宏今天表示，美國不能同時與中國和歐洲打貿易戰，他指的是美國總統川普矢言課徵全面性關稅

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）訪問華府會見川普（Donald Trump），期間接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「你們不能同時跟中國和歐洲打貿易戰。」

另據「印度時報」（The Times of India）報導，馬克宏在訪談中同時敦促華府在確保烏克蘭和平上扮演決定性角色。

馬克宏指出，他與川普磋商期間再次確認歐洲增加國防開支的承諾，並呼籲美國在確保可長可久和平解決烏克蘭問題方面扮演「強有力」角色，還說「基輔必須參與」任何結束衝突的談判。

談到川普最近與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）接觸時，馬克宏表示，美國領導人「有充分理由」與莫斯科接觸，但任何解決方案都必須涵蓋安全保障。

川普 美國 關稅 馬克宏

延伸閱讀

基石XL輸油管計畫曾遭拜登撤銷 川普籲即刻重啟

棘手！川普晶片關稅磨刀霍霍 專家：台灣陷入台積電霸權、避稅兩難

俄烏戰爭3週年歐洲領袖齊聚基輔 美國高層缺席

影／川普稱歐洲「借錢」給烏克蘭打仗 馬克宏當面糾正：是給不是借

相關新聞

棘手！川普晶片關稅磨刀霍霍 專家：台灣陷入台積電霸權、避稅兩難

法新社25日引述專家分析報導，由於美國總統川普威脅對半導體開徵關稅，台灣面臨維持台積電霸權和避免新關稅的兩難處境。

川普矢言全面課徵關稅 馬克宏：美國不能同時與歐洲、中國打貿易戰

法國總統馬克宏今天表示，美國不能同時與中國和歐洲打貿易戰，他指的是美國總統川普矢言課徵全面性關稅

川普關稅大刀來襲 研調曝：美國新車銷量恐受衝擊

美國將對來自墨西哥、加拿大、以及中國大陸的產品，額外收取不同比例的關稅，據研調機構集邦（TrendForce）最新預估，...

因拜登「友岸外包」受益 越南為何成了川普報復對象？

越南原是美中貿易緊張局勢主要受益者，不僅吸引美國供應鏈「友岸外包」，也成了大陸企業為規避關稅的轉進點，然而，因對美貿易順...

川普2.0關稅大棒揮向全球 學者：背後目標仍是瞄準中國大陸

北威論壇25日舉辦主題論壇「川普關稅2.0」，國安會前副秘書長、文化大學社科院講座教授楊永明和台灣大學財金系兼任教授劉憶...

川普：對加墨實施的25%關稅會按計畫「準時」推動

美國總統川普表示，預定下個月對加拿大和墨西哥實施的關稅會按照計畫「準時」進行，而且將會「非常迅速推動」，即便同時間，一位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。