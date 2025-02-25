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關稅戰開打 印度內需型消費弱化川普貿易威脅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
暌違近五年，印度央行降息1碼拚經濟。（資料來源：彭博，2025年2月9日）
暌違近五年，印度央行降息1碼拚經濟。（資料來源：彭博，2025年2月9日）

連漲九年的印度股市，自2024年底開始走弱，景順印度股票基金經理人Shekhar表示，儘管短期內不利因素引發印度股市的獲利了結賣壓，但印度經濟主要由內需驅動，關稅戰風險較低，配合減稅及近五年來首次降息，長線表現仍令人期待。

印度股市年初以來大幅修正，主因在於外部因素導致市場情緒波動，而非印度市場本身的基本面，Shekhar指出，印度未來數年的 GDP成長排名仍躋身世界前茅外，面對川普近期的關稅戰則展現韌性。

Shekhar表示，不同於許多國家，印度對於出口貿易的依存度不高；換言之，印度經濟相對更加仰賴內需消費，國內生產毛額超過 60% 來自國內私人消費。儘管川普關稅戰引發全球貿易緊張情勢可能對其它國家帶來顯著影響，但印度受影響的程度預料將較低，這在新任美國政府的貿易政策下將成為優勢。相較於其他亞洲國家，印度對美國之貿易盈餘相對偏低。

此外，印度已積極採取進一步行動，強化國際關係，印度總理莫迪在2月13日會見美國總統川普，透過積極對話進一步強化印度在國際舞台的經濟與戰略利益。

為刺激消費及經濟成長，Shekhar指出，印度政府在2月推出兩項關鍵政策，首先，透過調整所得稅級距，針對個人所得稅進行減稅，減稅幅度相當於GDP的0.3%，藉此支持並提振內需消費；其次，拜通膨降溫之賜，印度啟動暌違近五年的首次降息，政策利率下調1碼至6.25%。貨幣寬鬆加上減稅，可望在未來提振經濟成長。

印度相較其他亞洲國家對美國貿易盈餘相對偏低(資料來源：CEIC、摩根士丹利研究，2024年10月)
印度相較其他亞洲國家對美國貿易盈餘相對偏低(資料來源：CEIC、摩根士丹利研究，2024年10月)

川普 關稅

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