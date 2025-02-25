棘手！川普晶片關稅磨刀霍霍 專家：台灣陷入台積電霸權、避稅兩難

法新社24日引述專家分析報導，由於美國總統川普威脅對半導體開徵關稅，台灣面臨維持台積電霸權和避免新關稅的兩難處境。

川普第二任期以來，以「讓製造業回流美國、改善貿易逆差」為由，宣布對主要貿易夥伴加徵一系列關稅。川普政府2月19日宣布，將於3月對半導體徵收關稅，稅率「從25%開始」。

香港城市大學國際貿易專家夏竹立（Julien Chaisse）指出，台灣的經濟安全很大程度仰賴在半導體製造領域的領先地位，而台灣也一直利用這項優勢來維持在全球供應鏈的重要性。但是，他表示：「我認為川普的關稅威脅讓這項政策變得更加複雜。例如，台灣可能會面臨做出讓步的壓力。」

台灣受到川普壓力，台積電承諾向亞利桑那州投資超過650億美元，並正在尋找其他投資地點。

對此，台灣智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智（Wayne Lin）認為，川普壓力或將加速台灣半導體生產向美國轉移，但他補充：「新建一座半導體廠需要數年時間，因此台灣很難立刻滿足川普的期望。」

不過，外界也擔心，假如台灣過度擴張海外生產設施，可能會失去半導體霸權地位。

加州半導體研究公司TechInsights資深研究員赫欽森（Dan Hutcheson）告訴法新社：「台灣現在處於非常棘手的情況，」他說，「對台灣來說，將一些製造業轉移到美國是有利的，但不能全部交出去，因為如果台灣把所有的製造業都交出去，那麼台灣就會失去重要性。」

報導指出，台灣政府仍在盤算川普關稅可能帶來的影響。其中一個關鍵因素在於，關稅是否僅針對運往美國的晶片，亦或是包含已經置入晶片的成品。根據官方數據，台灣去年總值1650億美元的晶片出口中，一小部分直接運往美國，絕大多數運往其他國家，加工嵌入電子產品後再行出口。

英國倫敦國王學院創新政策專家克林格-維德拉（Robyn Klingler-Vidra）分析：「25%關稅相當高，但短期內不太可能改變台灣半導體產業的遊戲規則。」

不過，克林格-維德拉警告，這些關稅「可能會對全球供應鏈產生更廣泛的影響，而不僅僅是抑制台灣對美國的直接出口。」