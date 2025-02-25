因拜登「友岸外包」受益 越南為何成了川普報復對象？

越南原是美中貿易緊張局勢主要受益者，不僅吸引美國供應鏈「友岸外包」，也成了大陸企業為規避關稅的轉進點，然而，因對美貿易順差加劇，如今反而因此成了最容易遭到川普政府關稅報復的對象。

去年，越南對美國的貿易順差創下新高1,235億美元，僅次於中國大陸和墨西哥。原因之一即在於蘋果（Apple）和英特爾（Intel）在內企業將產線從中國大陸轉移至越南，以分散供應鏈風險並避免懲罰性關稅。

此外，路透估算，越南對美出口占國內生產毛額（GDP）30%，比率之高居主要貿易夥伴之冠，可見經濟依賴美回之深。

不僅如此，越南吸引大陸企業投資的比重也持續增加。去年，陸企占越南新投資的28%，高於2023年的22%。

金融時報引述專家報導，陸資被動轉移越南，因為很多大陸的客戶面臨來自美國和歐洲買家的壓力，要求他們撤出中國大陸。

Sunwah Kirin顧問（越南）公司執行長梅葉爾（Meir Tlebalde）指出，大多數陸廠對越南的投資，主要是為了避開美國關稅，並為陸企產品獲得不同的「原產地證明」。

金融時報報導，大陸對越南投資激增，加上越南對大陸原材料的依賴，如今可能會引起川普政府的重新關注。川普政府曾指控北京透過第三國轉運商品以規避關稅。

專家指出，少數大陸商品在未增加任何附加價值的情況下被重新標示為「越南製造」，並轉運至美國，這種所謂「洗產地」的做法是違法的。

顧問公司InCorp. Vietnam 執行長 Jack Nguyen 表示，河內當局已經加強對大陸商品和投資的審查。他說：「越南不會允許自己被當作轉口國，因為這可能導致美國對越南採取嚴厲措施。」

RMIT大學越南分校供應鏈專家阮鴻（音譯）認為，河內可以推動陸企投資更高附加價值的製造業，並提高本地零件 供給條件，迫使陸廠在越南建立供應鏈。

工業園區開發商Deep C營銷總監索恩斯（Koen Soenens）表示，大陸和台灣業者在越南的投資中，有80%來自高度依賴外銷美歐的企業。