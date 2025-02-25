川普：對加墨實施的25%關稅會按計畫「準時」推動

美國總統川普表示，預定下個月對加拿大和墨西哥實施的關稅會按照計畫「準時」進行，而且將會「非常迅速推動」，即便同時間，一位美國官員審慎表示，這項關稅行動實施的時間表可能沒那麼篤定。

川普是在與法國總統馬克宏的聯合記者會上，被問到先前被延後到3月4日的加、墨關稅是否會在下周如期生效時，表示會如期推動。加拿大和墨西哥已採取新的邊境措施，試圖避免這些關稅，而川普說過，他徵收這些關稅的目的是為了阻止非法移民及芬太尼等非法藥物流入美國。

川普回應說：「關稅將準時、按計畫時程推動。」

然而，在川普發表上述言論後，一位要求匿名的美國官員透露，針對加、墨並與邊境議題掛鉤的特殊25%關稅仍未最終確定。這名官員補充說，川普所謂的「對等關稅」可能適用於包括加拿大和墨西哥在內所有國家，預定4月實施。

川普在記者會的回應隨後轉向討論他計劃實施這些關稅。美國商務部目前正在計算對其他國家徵收的稅率，並承諾將關稅與美國進口品所面臨的其他貿易壁壘納入考量。

川普說：「我們希望是同樣對待的，因此，如果某國對我們徵收關稅，我們也會對他們徵收關稅。這很簡單。」「但這對我們國家將是有利的。我國將變得極度充裕且再度富裕。」

川普在他總統第二任內迅速宣布廣泛的關稅政策，這是他目標利用關稅重塑他所謂「對美國不公平的全球貿易體系」並說服企業在國內創造更多製造業就業機會的政策事項一環。

川普已對來自中國進口品加徵10%關稅，並計劃3月對所有進口鋼鋁產品徵收關稅。川普矢言推動的「對等關稅」最快可能4月生效，但美國事先必須逐國計算適用的稅率。此外，川普還表示，他可能對汽車、木材、半導體和藥品進口徵收約25%的關稅，預定最快4月2日宣布決定。

儘管川普主張他的關稅措施可促進美國境內新投資，也能支應延長減稅措施的財務支出。然而，主流經濟學家警告，這些關稅可能加劇物價上漲，而且帶來的收入不太可能達到川普及幕僚所預測的水準。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在周一向記者表示，反對川普針對邊境安全議題採取關稅威脅。她說：「我必須說，美國是芬太尼對加拿大的淨出口國，是非法槍枝對加拿大的淨出口國，也是非法移民進入加拿大的淨出口國。」

她表示，面臨類似關稅威脅的貿易夥伴應該「組成聯盟，採取相同類型的反制措施，包括報復性關稅」。