緩徵關稅期限將至 川普：美按時向加墨兩國課徵

美國總統川普3日指出，同意把開始課徵加拿大、墨西哥輸美商品關稅的時間延30天，暫緩徵關稅的期限就在下週，川普今天則說「我們按時徵關稅」，並稱美國遭鄰國和盟邦利用。

路透社報導，川普（Donald Trump）在白宮表示：「我們按時徵收關稅，而且看起來進展相當迅速。」

他還提到：「我們受到許多國家的惡劣對待，不只是加拿大與墨西哥。我們被利用了。」

彭博（Bloomberg News）報導，川普也說到，他正推動對等關稅計畫。

川普表示：「這會對我們的國家非常有利，我國將再次擁有極高的流動性及財富。」

川普2月1日宣布，從4日起要對加墨兩國輸美商品徵25%關稅，原因是非法移民與毒品問題構成重大威脅，但他又在3日說，同意把課徵加墨兩國輸美商品關稅的時間延30天，期限為3月4日。