緩徵關稅期限將至 川普：美按時向加墨兩國課徵
美國總統川普3日指出，同意把開始課徵加拿大、墨西哥輸美商品關稅的時間延30天，暫緩徵關稅的期限就在下週，川普今天則說「我們按時徵關稅」，並稱美國遭鄰國和盟邦利用。
路透社報導，川普（Donald Trump）在白宮表示：「我們按時徵收關稅，而且看起來進展相當迅速。」
他還提到：「我們受到許多國家的惡劣對待，不只是加拿大與墨西哥。我們被利用了。」
彭博（Bloomberg News）報導，川普也說到，他正推動對等關稅計畫。
川普表示：「這會對我們的國家非常有利，我國將再次擁有極高的流動性及財富。」
川普2月1日宣布，從4日起要對加墨兩國輸美商品徵25%關稅，原因是非法移民與毒品問題構成重大威脅，但他又在3日說，同意把課徵加墨兩國輸美商品關稅的時間延30天，期限為3月4日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言