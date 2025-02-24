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避免川普課重稅 加墨本週致力芬太尼與邊界安全談判

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

趕在3月4日最後期限之前，加拿大墨西哥為說服美國總統川普政府，他們採取的強化邊界安全和遏止芬太尼走私措施正在奏效，預料本週會加緊努力，以免他們出口至美國的商品被課徵25%的懲罰性關稅

路透社報導，墨西哥經濟部長厄伯拉特（MarceloEbrard）20日表示，他會晤了川普（Donald Trump）的高階經貿官員，進行「建設性對話」，其中包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）與川普提名的貿易代表人選葛里爾（Jamieson Greer）。

墨西哥已於墨國北部邊境，開始部署高達1萬名國民兵的部隊，這是總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）所提及達成協議的措施之一，這項協議也呼籲美國竭力遏止槍枝流入墨西哥。

加拿大本月稍早任命任芬太尼沙皇、前高級警官布羅索（Kevin Brosseau），協調掃蕩致命鴉片類藥物的走私。

渥太華當局也把販毒集團又歸類為恐怖組織，並且在遼闊的美國北方美加交界邊境，部署無人機、直升機和其他的監視技術。

專精美加經貿事務的律師烏茨佐（Dan Ujczo）表示，本週的磋商和國土安全部新發布的多項報告，將有助於決定川普政府是否再度延長暫停徵收關稅的期限。

他說，即使川普政府延長暫停徵收關稅期限，美方還是可能維持關稅的恫嚇，至少直到有明確證據顯示，邊界措施正阻止移民和芬太尼湧入美國。

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加拿大 墨西哥 川普 芬太尼 關稅

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