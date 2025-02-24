前白宮貿易顧問：川普鋼鋁關稅針對的是中國大陸

前白宮貿易顧問卡魯特基維茲（Kate Kalutkiewicz）表示，美國總統川普對鋼鋁課徵關稅，主要是基於對中國大陸向全球市場傾銷並損害美國製造業的顧慮。

川普本月簽署行政命令，對所有進口鋼鋁課徵25%的關稅，並將此舉形容為提升美國生產力並創造就業的必要措施。前國家經濟委員會國際貿易政策高級主任卡魯特基維茲接受向加拿大廣播公司（CBC）訪問時說：「這反映了美國對於目前所採取的措施不足以遏制這些產業產能過剩的情況。」

她說：「這些關稅幾乎完全跟中國有關，以及中國的非市場政策和做法，這些做法導致了全球產能過剩。」鋼鋁關稅預定於3月12日生效。

彭博引述知情人士報導，川普政府已擴大向墨西哥施壓力，要求墨國進口自中國大陸的商品課徵關稅。加拿大去年10月同樣以產能過剩問題為由，對多種大陸製多重鋼鋁課徵25%的關稅。

目前在 McLarty Associates 主持貿易事務的卡魯特基維茲對美墨加之間貿易聯盟抱持較樂觀的態度。川普上次任內重新談判簽署了美墨加協定（USMCA），並於2020年生效。

她說：「北美的經濟關係在全球重要性堪稱數一數二的關係。」

卡魯特基維茲指出，川普讓加墨「極端痛苦」的目的，是為了確保美國能夠獲得最佳協議。她說：「我認為我們將就這段關係的未來展開積極的討論，但我對其中長期穩固的性質感到相當樂觀。」