川普傳施壓墨國對陸加稅

美國川普政府據傳施壓墨西哥對中國大陸進口產品課徵關稅，換取墨國免遭美國課徵新關稅，凸顯川普正擴大美中貿易戰範圍；他也傳出警告製藥商應將生產轉移到美國，並打算以關稅反擊對美國科技巨擘課徵數位稅的其他國家，「加碼」貿易戰。

彭博資訊報導，美國商務部長盧特尼克20日在華府會晤墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）等墨西哥代表團時，向墨國官員傳達訊息，認為墨國應對大陸進口商品徵收關稅，以換取免除被美國對墨國輸美商品全面課徵25%關稅。

知情人士透露，墨西哥在會議上並未針對中國大陸一事做出任何承諾，雙方最後同意成立工作小組，繼續探討貿易和關稅問題。厄伯拉特則在社群媒體X發文表示，在華府的會議是啟動「具建設性的對話，24日將開始共同作業」。

美國原定2月4日對墨西哥和加拿大實施25%新關稅，但川普2月3日宣布延後一個月，新規可能會在3月4日生效。知情人士說，美國貿易代表提名人葛里爾（Jamieson Greer）與白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）也都在場。

美國2月4日已對中國大陸輸美產品加徵10%關稅，新規生效當日，中國大陸也祭出一系列報復措施。

另據彭博報導，川普20日與禮來（Eli Lilly）執行長里克斯、默沙東（Merck & Co）執行長戴維斯、輝瑞（Pfizer）執行長艾伯樂等藥廠主管私下會面，他們希望說服川普支持縮減一項允許聯邦政府協商藥價的法案，但川普並未做出承諾，只說藥廠應該把生產移到美國，否則將面臨關稅。

川普也在21日簽署一項備忘錄，要求美國貿易代表評估，重啟在他第一任內展開、針對英國、歐盟等國家課徵數位服務稅的調查，並且評估把調查對象擴及加拿大等其他國家，「我的政府將不會允許美國企業與勞工、以及美國經濟與國安利益，遭受外國政府片面且反競爭的政策與做法傷害」。

根據備忘錄，華府將調查外國政府對美國企業的數位服務稅，或者是任何阻礙美企在外國營運成長或「危及智慧財產權」的任何法規或政策。

川普另外簽署一項備忘錄，將對來自美國盟友與夥伴的投資創設「快速通關」程序，並要求美國外國投資委員會（CFIUS）能夠「限制中國對科技、關鍵基礎設施、醫療保健、農業、能源、原物料等美國戰略領域的投資」。