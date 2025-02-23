傳川普施壓墨西哥對陸商品徵稅！交換免除美對墨25%關稅大刀

彭博資訊引述多位知情人士報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）20日向墨西哥官員表達，墨西哥應該對中國大陸進口商品徵收關稅，以此免除川普對墨西哥輸美商品的新關稅措施。

知情人士透露，盧特尼克上周在華府會晤墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）時提出上述要求。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）均與會。

知情人士指出，墨西哥並未在會中針對中國一事做出任何承諾；會議最後，雙方同意將成立一個工作小組，繼續探討貿易和關稅問題。

美國原定於2月4日對墨西哥和加拿大實施25%新關稅，不過川普在2月3日宣布延緩30天，新規應該會在當地時間3月6日生效。

另外，美國也自2月4日起對中國加徵10%關稅；當時一度傳出川普與中國國家主席習近平即將對話，不過又不了了之。新規生效當日，中國也祭出一系列報復措施。