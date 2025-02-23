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關稅力道再加大？ 彭博：美促墨西哥對陸產品徵收關稅

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博引述知情人士稱，美國近日告訴墨西哥官員，對川普威脅將徵收關稅一事，只要墨西哥對大陸進口產品徵收關稅就能避開。（美聯社）
彭博引述知情人士稱，美國近日告訴墨西哥官員，對川普威脅將徵收關稅一事，只要墨西哥對大陸進口產品徵收關稅就能避開。（美聯社）

美國總統川普自1月20日上任以來動作頻頻，持續對中國大陸揮出「關稅大棒」。彭博引述知情人士表示，美國政府近日告訴墨西哥官員，對川普威脅將徵收關稅一事，只要墨西哥對中國大陸進口產品徵收關稅就能避開。

報導引述不具名知情人士稱，包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在內的美國官員，於當地時間20日在美國華盛頓，與墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）等墨西哥代表團成員會面時，傳達此一消息。美國貿易代表候選人葛里爾（Jamieson Greer）和白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）也出席這場活動。

上述知情人士還表示，墨西哥在會議上並沒有做出任何涉及到中國的承諾，而會議最終達成協議，即墨美兩國將成立一個工作組，繼續探討貿易和關稅問題。截至目前，美國商務部和美國貿易代表辦公室，以及墨西哥外交部和經濟部均未回應置評請求。白宮也沒有回應置評請求。

據新加坡《聯合早報》報導，川普要求墨西哥和加拿大加大力度，限制移民和芬太尼流入美國，否則將面對25%關稅措施。而白宮原定2月1日實施上述措施，但目前已將此延遲1個月。同時，美國亦對所有來自大陸的進口產品徵收了10%額外關稅。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）加大應對中國大陸低價進口商品的力度，目的除了是要支持國內產業之外，也是要安撫美國政府。川普政府曾威脅對北美貿易伙伴徵收25%關稅。

此前，針對川普提及可能與大陸談成新的貿易協議，大陸外交部近日表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，雙方應透過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切的問題。

大陸商務部則說，敦促美方不要動輒揮舞「關稅大棒」，把關稅作為工具，四處搞脅迫。美方認為自己在國際貿易中吃了虧，要透過所謂「對等關稅」，提高對所有貿易夥伴的關稅。這種做法既有違世貿組織規則，也無視多邊貿易體制過去近80年談判達成的利益平衡結果，以及美國長期以來從國際貿易中獲得大量利益的事實，是典型的單邊主義、保護主義。

川普 關稅

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