快訊

外籍人士交通事故死傷恐創新高 機車傷亡占5成

聽新聞
0:00 / 0:00

川普令重啟貿易調查 以關稅報復數位服務稅

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普廿一日簽備忘錄，指示其貿易首長恢復調查，旨在向對美國科技公司徵數位服務稅的國家，加徵輸美商品關稅

路透廿一日引述一位白宮官員報導，川普下令聯邦政府考慮採取關稅等因應措施，以對抗外國政府對美國企業施加的數位服務稅、罰金、做法與政策。該官員強調，川普不會允許外國政府為了自身利益，挪用美國的稅基。

該備忘錄指示美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）重啟川普第一任實施的數位服務稅調查，並調查任何藉由這種稅歧視美企的國家。

對Alphabet子公司Google、Meta旗下的臉書、蘋果與亞馬遜等美國科技巨擘徵收的數位服務稅，長期以來一直是令歷屆美國政府困擾的貿易問題。

英國、法國、義大利、西班牙、土耳其、印度、奧地利與加拿大已在境內對這些公司與其他數位服務提供者課徵數位服務稅。

川普第一任的ＵＳＴＲ對前述的幾國啟動「三○一條款」不公平貿易行為調查後，裁定這些國家歧視美企，為針對特定輸美商品加徵報復性關稅鋪路。

川普 關稅

延伸閱讀

歐盟估川普鋼鋁關稅將對價值280億歐元出口造成衝擊

不甩川普 德國地名常設委員會4原因堅持續用「墨西哥灣」

軍界大清洗？川普剛撤換美軍參聯會主席 防長再開除5高層將領

川普命令重啟貿易調查 以關稅報復數位服務稅

相關新聞

川普令重啟貿易調查 以關稅報復數位服務稅

美國總統川普廿一日簽備忘錄，指示其貿易首長恢復調查，旨在向對美國科技公司徵數位服務稅的國家，加徵輸美商品關稅。

陸製商船 美考慮加稅百萬美元

川普政府21日提議，對使用中國大陸製造的商船收費，並強制一定比率的美國產品，必須使用美製船舶運輸，稱此舉將有助抗衡中國的...

川普威脅課關稅 各國剉著等…馬克宏將出面「讓盟邦免受苦」

法國總統馬克宏今天表示，他將敦促美國總統川普不要對盟邦的輸美商品課徵新關稅，好讓各國免於「受苦」

避開關稅戰…蘋果將把墨西哥製造業務遷回美國 承諾投資數億美元

美國總統川普透露，蘋果執行長庫克（Tim Cook）本周與他會面時說，計劃將製造業務從墨西哥遷回美國。

川普命令重啟貿易調查 以關稅報復數位服務稅

美國總統川普今天命令他的貿易首長恢復調查，目的在向針對美國科技公司課徵數位服務稅的國家的進口商品加徵關稅

川普：關稅可讓國人免繳稅

美國總統川普執政滿月，他廿日表示，他將恢復「美國夢」，並重申「對等關稅」的好處，指要是關稅政策成功，美國人有可能不必繳所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。