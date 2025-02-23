川普令重啟貿易調查 以關稅報復數位服務稅

美國總統川普廿一日簽備忘錄，指示其貿易首長恢復調查，旨在向對美國科技公司徵數位服務稅的國家，加徵輸美商品關稅。

路透廿一日引述一位白宮官員報導，川普下令聯邦政府考慮採取關稅等因應措施，以對抗外國政府對美國企業施加的數位服務稅、罰金、做法與政策。該官員強調，川普不會允許外國政府為了自身利益，挪用美國的稅基。

該備忘錄指示美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）重啟川普第一任實施的數位服務稅調查，並調查任何藉由這種稅歧視美企的國家。

對Alphabet子公司Google、Meta旗下的臉書、蘋果與亞馬遜等美國科技巨擘徵收的數位服務稅，長期以來一直是令歷屆美國政府困擾的貿易問題。

英國、法國、義大利、西班牙、土耳其、印度、奧地利與加拿大已在境內對這些公司與其他數位服務提供者課徵數位服務稅。

川普第一任的ＵＳＴＲ對前述的幾國啟動「三○一條款」不公平貿易行為調查後，裁定這些國家歧視美企，為針對特定輸美商品加徵報復性關稅鋪路。