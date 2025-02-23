陸製商船 美考慮加稅百萬美元

川普政府21日提議，對使用中國大陸製造的商船收費，並強制一定比率的美國產品，必須使用美製船舶運輸，稱此舉將有助抗衡中國的海事霸權，重振美國的造船能力。

彭博資訊報導，美國貿易代表署（USTR）提議徵收一些服務費，包含對進入美國港口的陸製船舶徵收多達100萬美元的稅款。川普政府也提議初期至少1%出口美國產品的海運商船，須為美國籍且由美國業者營運，此後增加比率，在七年後達到15%，最終也將包含船舶須由美國打造的規定。

若付諸實行，擬議的費用恐將使提高的海運成本轉嫁給美國消費者；此外，目前也不清楚這麼做是否足以重振美國造船能力。

該提議將依1974年貿易法（Trade Act of 1974）的301條款執行，還須經公眾評議，預定下個月舉行公聽會。