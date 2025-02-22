避開關稅戰…蘋果將把墨西哥製造業務遷回美國 承諾投資數億美元

美國總統川普透露，蘋果執行長庫克（Tim Cook）本周與他會面時說，計劃將製造業務從墨西哥遷回美國。

彭博資訊報導，川普證實了庫克20日赴白宮與他會面報導。他說庫克「關閉兩間在墨西哥的工廠」，並改在美國生產產品，還承諾將在美國投資數億美元。川普說：「他們不想被捲入關稅之中」。

目前尚不清楚川普所指的是哪些設施，但蘋果的生產夥伴鴻海科技集團在墨西哥擁有大型的生產基地，還計劃擴大在該國的業務。

川普說：「他將開始建造」，「非常多工廠，你必須親自問他。我認為他們將在某個時間點宣布」。

蘋果代表並未對此置評。

報導指出，蘋果並未大量依賴墨西哥製造，美企莫仕連接器（Molex）、Skyworks Solutions以及台廠國巨等蘋果供應商確實在墨西哥生產一些零件，但大部分的製造都在亞洲。

蘋果與台積電的合作，是該公司更依賴在美國國內製造的一種方式，因為後者正在亞利桑那州建造工廠以製造晶片，包括為iPad及Apple Watch生產的半導體。

在川普第一任期內，庫克憑藉著跟川普的關係，成功獲得iPhone的關稅豁免。但川普已經暗示，這次蘋果可能不會這麼幸運，因為他準備對進口商品實施廣泛的新關稅，且不希望給予企業豁免。

在川普簽署對加拿大、墨西哥課徵25％關稅的行政命令後，台灣政府已承諾幫助鴻海等企業轉移生產線。雖然川普暫緩課徵關稅，但他表示若加、墨二國沒在打擊移民和禁毒方面取得進展，關稅便會生效。