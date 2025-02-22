川普：「對等關稅」若成功執行 美國人可不必繳所得稅

美國總統川普20日出席「共和黨州長協會」晚宴，宣稱若「對等關稅」成功執行，美國人可能不必再繳所得稅。此時正值美國國稅局（IRS）據傳開始裁員6,700人。此外，被川普任命為政府效率部領導人的馬斯克表示，他正考慮對聯準會（Fed）展開稽查。

川普認為，在他的關稅政策下，美國政府將徵收許多稅金，就可以讓民眾不必再繳納所得稅。CNN Business分析，這聽來是美事一樁，但背後問題重重。

美國每年的所得稅收約為3兆美元，進口貨物的價值恰巧也是約3兆美元。阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克說，為了替代所得稅，美國必須至少對所有進口貨品課徵100%關稅。

但史洛克表示，這不是將所有進口貨價格翻倍這麼簡單，根據基本的經濟學，當價格上漲，需求將減弱，因此很有可能政府必須課徵200%的關稅，才能替代所得稅。

就算美國消費者真能接受物價飆漲，還得面臨另一項潛在問題。川普課徵關稅的其中一個理由，是吸引企業到美國設廠；若大量企業從善如流，導致進口量大減，那美國的稅收將打哪來？

企業稅或許能起到一些作用，但也只是杯水車薪。根據稅務基金會，企業稅只占美國整體稅收6%，個人所得稅占41%，且川普也打算調降企業稅率。

因此，CNN分析的結論是，美國民眾不必對免繳所得稅抱太大期望。

川普當天在同個場合細數自己的政績，也對明年的期中選舉表達信心，認為雖然贏得總統大選通常代表期中選舉表現不佳，但川普認為，明年期中選舉的結果會是個驚喜。

川普並誇稱關稅的好處，川普說，在節省政府浪費之餘，政府也因為關稅而帶入大筆資金；川普說，美國從某國家找回每年600億美元。川普表示，他的關稅政策都還沒有開始，就已經找到這麼多錢。

另一方面，馬斯克20日參加在馬里蘭州舉行的保守政治行動會議（CPAC），被問到是否打算稽查聯準會，他回答：「是的，當然。」在這之前，馬斯克已經多次呼籲要加強稽核聯準會。

執掌太空公司SpaceX的馬斯克另在社群平台X上發文，建議提早結束NASA的國際太空站計畫。

他認為，這個在太空的實驗室應該在兩年內就移出軌道，而不是目前所定的五年時間。