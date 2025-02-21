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川普豪語：若關稅政策成功 美國人可能不必繳所得稅
美國總統川普執政滿月，他20日表示，他將恢復「美國夢」，並重申「對等關稅」（reciprocal tariff）的好處，指要是關稅政策成功，美國人有可能不必繳所得稅。
川普20日出席共和黨州長協會（RGA）晚宴，並發表演說。
川普除了在談話中細數自己的政績，也對明年的期中選舉表達信心，認為雖然贏得總統大選通常代表期中選舉表現不佳，但川普認為，明年期中選舉的結果會是個驚喜。
川普也向共和黨籍州長喊話說，川普政府每天都會協助各州的成功和繁榮，大家將一起恢復美國夢。
川普並誇耀關稅的好處，川普說，在節省政府浪費之餘，政府也因為關稅而帶入大筆資金；川普說，美國從某國家找回每年600億美元；川普表示，他的關稅政策都還沒有開始，就已經找到這麼多錢。
川普表示，如果關稅政策成功，美國甚至有可能不需要所得稅系統；川普表示，正如美國在1870年至1913年一樣，美國採全關稅（full tariff），是最富有的國家。
川普說，美國正在準備實施對等關稅的過程中，「不管他們徵收我們多少關稅，我們就徵收他們多少關稅」。
川普說，歐盟已經減少徵收美國汽車的關稅，從原來的高額關稅降至美國徵收的2.5%。
川普說，有些國家可能會反抗，但沒有關係，關稅是對等的。
至於通膨問題，川普說，只要能源價格降低，物價也會跟著降低，包括雞蛋、培根等。
川普也說，他預計前往肯塔基州的諾克斯堡（Fort Knox），檢查美國的黃金儲備。
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