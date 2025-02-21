美財長貝森特受訪 談關稅與人民幣估值 預告今與陸官員通話

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日接受彭博電視採訪，透露周五將與中國大陸同等級官員進行首次通話，同時重申北京方面應透過促進國內消費來實現經濟再平衡。貝森特也說，若俄羅斯願意透過談判結束俄烏戰爭，美國可能考慮部分解除對俄羅斯的制裁。

貝森特向彭博的節目表示，他在周五上午「將跟中國對口官員進行第一次通話，我期待非常有建設性的討論」。他沒有透露中方官員的身份。美國前財長葉倫卸任前打交道的是中國國務院副總理何立峰，兩人去年4月曾在北京會晤。美國財政部發言人暫未回覆有關對方身份的查詢。

貝森特表示，他給中方傳遞的第一個訊息將是「我們希望共同努力」，而且「我們真的想阻止」來自大陸的芬太尼前導成分流入。美國總統川普月初以此為由，對中國進口商品加徵10%關稅。

貝森特和葉倫一樣，同樣要求中國停止依賴出口推動經濟成長，「中國需要透過重視消費來重新平衡經濟」，「他們正為了企業界而壓榨消費者」。

貝森特表明將缺席下周於南非開普敦舉行的G-20財長會議，以便聚焦於國內優先事務，但他將有機會在4月舉行的國際貨幣基金（IMF）和世銀春季會議上與各國財經官員會面。

當被問及中國的匯率時，曾在避險基金職業生涯中聚焦外匯交易的貝森特說，人民幣是一種「非常難以估值的貨幣」。

貝森特表示，在任何學術模型上，例如就購買力平價計算都而言，人民幣都「便宜」。他還提到資金外流的壓力，指出受制於資本管制的中國人民「想要把他們的一些錢資金轉到境外去」。他還說，人民幣的「X因素」在於投資中國的境外投資者能否在幾年後將錢取出。

貝森特重申，美國仍奉行強勢美元政策，「但這並不意味著其他國家可以從雙邊角度來兌美元削弱本幣或操縱匯率」。

至於川普是否計畫對中國加徵更多關稅，貝森特說，「我可不會透露他的談判籌碼」。

當貝森特被問及，美國是否準備根據結束烏克蘭戰爭的談判進展情況，增加或減少對俄羅斯的制裁時，他說，「這是一個非常恰當的描述」，「總統致力於迅速結束這場衝突」。

美國總統川普表示，本月可能會與俄羅斯總統普亭會面，討論結束戰爭的問題。