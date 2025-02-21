川普有意邀習近平來訪…美中新貿易協議 有影

美國總統川普19日表示，他看好「有可能」和中國大陸談成新的貿易協議，並且期待中國國家主席習近平造訪美國，可見他對化解美中貿易緊張抱持開放態度。但他也說，可能會在「未來一個月內或更早」宣布對汽車、半導體、藥品及木材課徵25%的關稅。

紐約時報引述消息指出，川普考慮與中國簽訂新的貿易協議，主要在促使中國採購更多美國貨。可能會主導談判的財長貝森特和商務部長盧特尼克正考慮平衡貿易的方案，包括要求中國加大在美國的投資，大量購買美國農產品和飛機等，並回應中國製造業產能過剩的問題。

川普在美國總統專機空軍一號上，被記者問到美國和中國是否會談成新的貿易協議時，回應表示「有可能」，他在提到其他造訪美國的領袖時說，「最後，我們將邀請習近平主席在內的所有人都來訪美國」。他也不吝於讚美習近平，但仍未明確表示兩人何時會直接對話，「我們之間有些競爭，但我會說，我跟習主席的關係好得很」。習近平上次訪美是在2023年11月，和美國前總統拜登舉行峰會。

川普同日稍早也在邁阿密一場會議說，「我將宣布對汽車、半導體、晶片、藥品、藥物以及木材，可能還有其他商品的關稅，大約會在未來一個月內或更早」，時間點比他之前所稱的最快4月2日提前，而且這回還多了木材。他稍後在空軍一號上說，他正考慮對木材和其他森林產品課徵25%關稅，4月2日前後生效。

川普2020年1月和中國大陸達成美中第一階段貿易協議，協議要求北京承諾打擊竊取美國商業機密和技術的作為，並承諾在次年額外購買2,000億美元的美國商品，同時降低部分美國出口商品的貿易壁壘。

然而，僅在幾周後，這段關係因新冠肺炎疫情席捲全球而破裂，川普將疫情歸咎於中國。

川普說：「他們當時承諾採購我們大約500億美元的產品，我們也確實讓他們買了。但問題是，拜登沒有推動他們履行承諾。」