紐時報導 美盼與陸達成廣泛協議

紐約時報報導，美國總統川普希望與中國國家主席習近平達成範圍廣泛的協議，不僅限於經貿和投資，還涵蓋核武安全等。

報導指出，知悉川普想法的多名現任與前任顧問都認為，雖面臨許多困難，川普仍想與習近平達成經貿關係之外的廣泛協議。多名顧問表示，川普已對大陸赴美投資與採購美國商品等計畫表達興趣，也希望達成核武安全協議，他期望和習近平面對面解決問題。

川普首任期的外部幕僚白邦瑞（Michael Pillsbury）說，幾個月前川普告訴他，希望與習近平達成對雙方都有利的協議。他指出，川普團隊已在討論由哪一方主導會談。

報導說，美中已針對習近平再度造訪佛州海湖莊園、還是川普先訪問北京等方案提出意見，但還沒有明確的訪問日期。商務部長盧特尼克、財長貝森特及川普顧問馬斯克都鼓勵川普跟循直覺，如今他的地位足以談出重大協議。

前外交官表示，中方可能同意在美國投資設立太陽能、電動車與電池工廠，創造50萬個工作機會，也願意討論在合資企業中持有少數股份，或授權美國廠家使用大陸科技，同時對美國重大採購，合作維繫朝鮮半島和平與烏克蘭重建，並承諾維繫美元是重要國際貨幣的地位。

許多分析師認為，習近平將要求美方減少部分關稅與高科技出口管制，中方人士也試圖發展兩國過去已有的非官方溝通管道。