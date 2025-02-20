美關稅炸彈掀動盪 東協國家怎避險？學者：需有更多貿易夥伴

美國加徵關稅議題引發地緣政經局勢動盪，學者分析，身為東協主席國的馬來西亞必須提前布局，進入「避險」模式，呼籲應有更多的貿易夥伴，並非僅限於美國，降低「川普2.0」可能為東協帶來的不確定性。

海峽時報（The Straits Times）報導，美國總統川普可能開啟全球貿易戰之際，已有越來越多的國家開始在沒有美國的情況下，打造經濟合作夥伴關係，當美國設置更高的貿易障礙，其它國家降低貿易壁壘，諸如歐盟過去2個月已達成3項新的貿易協議，馬來西亞是其中之一。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）今年1月訪問歐洲期間，曾與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）宣布重啓馬來西亞與歐盟自由貿易協定（MEUFTA）談判。

對於再度入主白宮的川普重啟加徵關稅、晶片科技與供應鏈重組變局，大馬學者關注東協能否處於地緣風暴博弈之外，大馬領導人態度將動見觀瞻。

學者分析說，維持東協中心性（centrality）原則是最佳策略，美國與中國依然是重要貿易夥伴，但大馬要在傳統夥伴之外強化與波斯灣合作理事會（GCC）、金磚國家（BRICS）及其它新興經濟體合作。

馬來西亞北方大學（UUM）經濟學教授林福炎（Hock Eam Lim）受訪指出，川普政府提高關稅，但大馬與東協國家正嘗試與其他國家擴大貿易往來，從川普第一個任期就可以觀察到「重商主義」策略，美國需要的不僅是「對等」，也需要貿易順差而非逆差，因此對其它國家實施關稅措施。

他以東協諸多開發中國家為例，說明大馬需要有更多的貿易夥伴，並非僅限於美國，諸如加入沒有美國的貿易聯盟，這就如同風險管理策略的「避險」模式，希望能在降低風險的同時依然能在貿易風險中獲利。

林福炎認為，沒有一個國家會放棄美國市場，但仍要面對川普貿易戰，只能盡量降低對自己國家殺傷力，藉由增加避險創造利基。

曾於香港、日本與大馬任教多年的巴黎第13大學經濟中心名譽研究員歐陽路易（Louis Augustin-Jean）受訪說，川普2.0的關稅戰說明國際貿易體系正在重新配置，這種現象與區域政治重組並行，從美國到世界其它地區的貿易也將進行部分轉移。

歐陽路易認為，從2022年底就任首相的安華積極發展與金磚國家及中東國家的政治、文化和經濟關係，不僅顯示加入金磚國家明確意願，也有興趣與拉丁美洲經濟交流。雖然大馬能否能夠利用位於南海心臟地帶的海運位置，發展與亞太地區及更遠地區的關係仍待觀察，但美國加徵關稅無疑加速了安華的布局決心。

另外，對於美國加徵關稅，馬來西亞拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）認為，東協國家之間的貿易往來需要進一步強化。

他說，東協是一個開放區域經濟體，內部經貿往來不過是兩成左右，其餘的都是外部貿易往來，這種現象固然和東協經濟發展脈絡有關，把東南亞視為區域生產樞紐而非消費端重鎮，但隨著川普2.0時代來臨，應重新思考調整，建立東協經濟發展的自主性。