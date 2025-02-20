美國果粉剉著等…川普關稅大刀來襲 iPhone恐漲價一成

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經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國銀行認為，美國總統川普祭出的新關稅，可能迫使蘋果調高旗下產品美國價格近一成。圖／美聯社
美國銀行認為，美國總統川普祭出的新關稅，可能迫使蘋果調高旗下產品美國價格近一成。圖／美聯社

美國總統川普上次執政時曾獲得關稅豁免的蘋果公司，這次可能無法逃過一劫。美國銀行（BofA）預估，若蘋果躲不掉川普重返白宮後祭出的關稅，可能需要調高iPhone等產品價格近一成，才能完全抵銷關稅影響。

美銀分析師莫罕（Wamsi Mohan）19日表示，在美國總統川普簽署下令對美國貿易夥伴開徵對等關稅的備忘錄後，已重新評估蘋果關稅情境，並警告蘋果無論採取什麼對策，獲利可能都會受到衝擊。

莫罕預估，在美國對中國大陸所有進口全面加徵10%關稅後，蘋果每年在美國賣出5,000萬支iPhone、1,500萬台iPad及1,000萬台Mac，假設這些在美國銷售的裝置全部被加徵10%關稅，價格需要調高9%左右，才能完全抵銷關稅負擔。

假如蘋果未調漲產品價格，他認為蘋果2026年每股盈餘（EPS）將減損26美分或3.1%；如果漲價約3%，EPS估減少21美分或2.4%。他也估算，價格上揚會導致蘋果裝置銷量減少5%，但如果價格上漲未打擊銷量，關稅衝擊可能更小。

莫罕說：「我們強調10%關稅只涉及中國大陸，但（川普）對印度等關稅高出不少的國家威脅開徵對等關稅，可能迫使蘋果從中國大陸輸入美國需要的iPhone。」蘋果已開始在印度生產iPhone，作為分散供應鏈的一環。莫罕表示，目前在印度生產的iPhone占比約15%。

儘管做出這些估算，莫罕認為關稅風險似乎「可控」，仍給予蘋果股票買進評等，維持股價目標價在265美元，若以18日收盤水準計算，暗示還有8.4%的上漲空間。

iPhone 川普 關稅

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