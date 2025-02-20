搶在川普關稅前拉貨 洛杉磯港貨櫃處理量寫歷年1月新高
全美最繁忙的貨櫃港洛杉磯與長堤港複合港區，上月貨櫃處理量創下歷年1月新高，主因是進口商預期川普將加徵關稅，紛紛趕在政策生效前拉貨。
彭博資訊報導，洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）19日在記者會中表示，洛杉磯港上月共處理了924,245只貨櫃，較去年同期成長了8%。
進口貨櫃量達到483,831只20呎標準貨櫃（TEUs），較去年同月高出9.5%；但出口貨櫃量則年減10.5%。空櫃處理量年增14%至327,143只，塞羅卡說：「這通常表示未來數周到數月，將輸入更多貨物。」
鄰近的長堤港區，1月貨櫃處理量為952,733只TEU，寫下歷年1月之最，也是史上第二忙碌的月份；進口貨櫃量躍升45%至471,649只TEU，出口量也增長了14%達到98,655只。
港務單位表示，貨櫃大增主要是零售業者預估，川普政府將對中國、墨西哥及加拿大的產品加徵關稅，因而提前進貨。
塞羅卡也預估，2月貨櫃處理量將下滑，因農曆春節假期影響亞洲工廠的生產，但未來幾個貨櫃運量將續居高檔，不過考慮到已經輸入的貨物量，下半年貨櫃貿易可能趨緩。
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