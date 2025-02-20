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川普祭出同等關稅 陸商務部：不要動輒揮舞關稅大棒

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何亞東20日在例行新聞發布會上表示，美方認為自己在國際貿易中吃了虧，要通過所謂「對等關稅」提高對所有貿易夥伴的關稅。圖／取自中國網
大陸商務部發言人何亞東20日在例行新聞發布會上表示，美方認為自己在國際貿易中吃了虧，要通過所謂「對等關稅」提高對所有貿易夥伴的關稅。圖／取自中國網

美國總統川普13日簽署對等關稅備忘錄，對外國徵收同等關稅；此外，他也表示美國和大陸「有可能」達成新的貿易協議。對此，大陸外交部和商務部發言人分別在例行記者會上回應，呼籲應透過平等磋商的方式解決問題。

美國總統川普13日簽署備忘錄，要求相關部門確定與每個外國貿易夥伴的「對等關稅」，意即美國商品一旦遭任何國家課徵關稅，該國商品也將遭美國課稅。大陸商務部發言人何亞東20日在例行新聞發布會上對此回應，中方注意到、並對此深表關切。他指出，關稅戰沒有出路，也不會有贏家。美方應糾正錯誤做法，與各國一道，通過平等磋商找到解決問題的辦法。

何亞東表示，美方認為自己在國際貿易中吃了虧，要通過所謂「對等關稅」提高對所有貿易夥伴的關稅。這種做法既有違世貿組織規則，也無視多邊貿易體制過去近80年談判達成的利益平衡結果，以及美國長期以來從國際貿易中獲得大量利益的事實，是典型的單邊主義、保護主義。

何亞東稱，美方提出的「對等關稅」做法一旦落地，必然嚴重破壞以最惠國待遇等規則為基礎的多邊貿易體制，對全球供應鏈造成衝擊，也給正常的國際經貿活動帶來巨大的不確定性，很多國家明確表示反對。敦促美方不要動輒揮舞「關稅大棒」，把關稅作為工具，四處搞脅迫。

此外，針對川普日前表示與大陸達成貿易協議的可能性很大，大陸外交部發言人郭嘉昆20日主持例行記者會時回應，中方已多次就中美經貿問題闡明立場，貿易戰、關稅戰沒有贏家，損害的是各國人民的利益，「我們堅決反對美方單方面加徵關稅的做法，雙方應通過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切。中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的正當權益。」

大陸商務部 川普 關稅

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