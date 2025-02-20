關稅派大將 美商務部長人事過關

美國參議院十八日表決通過華爾街富豪盧特尼克出任商務部長人事案，這對美國總統川普利用關稅作為談判工具、推行「美國優先」貿易政策是重要一步。

參院以五十一票對四十五票通過這項人事案。盧特尼克是金融服務公司費茲傑羅執行長，一向主張對輸美的商品課徵關稅。

商務部負責維護美國商業利益，並監督一個限制半導體等技術出口到中國大陸、俄羅斯等對手國家的機構。盧特尼克也將與美國貿易代表署合作，站在美國關稅和貿易政策的前線。

華爾街日報報導，川普在這些經貿主管人事案過關前，就搶先推出包括關稅在內的多項行動，從川普第一次執政便在白宮任職的貿易與製造業資深顧問納瓦羅，對川普近期公布的多項措施具有重大影響，但部分共和黨參議員擔心貿易戰恐將衝擊選區農業與製造業，希望納瓦羅克制。

盧特尼克人事案剛過關，美國貿易代表葛里爾任命案還在參院審議，近來白宮貿易政策主要推手就是走鷹派路線的納瓦羅。

納瓦羅對於川普上台首日公布的政策備忘錄影響甚深，例如對所有貿易夥伴開徵沒有豁免項目的鋼鋁稅以及日前公布的報復關稅。財政部長貝森特與白宮國家經濟會議主席哈塞特過去幾周雖與納瓦羅共同輔佐川普，但消息人士說，貝森特建議對關稅措施應審慎，並未獲川普採納。

共和黨國會議員開始對納瓦羅主導貿易政策感到憂心，尤其出身選區為農業或製造重鎮的參議員，深怕全面關稅可能讓通膨惡化，並且遭到其他國家報復。

盧特尼克確定出任美國商務部長後，大陸商務部長王文濤隨即致信盧特尼克，就美對中國大陸輸美產品加徵關稅表達關切，大陸希望透過平等對話磋商解決各自關切的問題。