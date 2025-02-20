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美擬課半導體高關稅 業者：衝擊美廠甚於台廠
美國總統川普表示將對進口半導體課徵至少百分之廿五關稅，我業者認為，若課以高關稅，美國在地系統組裝廠將先受衝擊，對台灣半導體廠實際影響可能有限，甚至可依合約由進口半導體的美國買方負擔進口成本。對川普喊出的半導體關稅衝擊台積電股價議題，台積電昨天不評論。
ＩＣ設計業者表示，川普若要對汽車、藥品等終端產品課徵關稅比較容易，但若想對晶片課稅，該如何認定課稅項目，仍需釐清實施方式。
業界人士指出，主要是台灣的ＩＣ直接供應到美國者很少，實務上先輸出到ＯＥＭ廠的生產線所在地，如台灣、中國大陸、越南、墨西哥等地，美國政府應該很難直接對ＩＣ課稅。
不過ＩＣ設計業者也猜測，美國政府可能要求終端品牌廠或ＯＥＭ廠自行誠實申報，包括產品內共有多少ＩＣ、ＩＣ從哪些地區生產、進料價是多少？又由哪些廠商負責代工製造等情形，然後再來看課稅基礎如何計算，以達成其希望促進美國製造的目的。
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