快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

聽新聞
0:00 / 0:00

美擬課半導體高關稅 業者：衝擊美廠甚於台廠

聯合報／ 記者尹慧中鐘惠玲／台北報導
半導體示意圖。美聯社
半導體示意圖。美聯社

美國總統川普表示將對進口半導體課徵至少百分之廿五關稅，我業者認為，若課以高關稅，美國在地系統組裝廠將先受衝擊，對台灣半導體廠實際影響可能有限，甚至可依合約由進口半導體的美國買方負擔進口成本。對川普喊出的半導體關稅衝擊台積電股價議題，台積電昨天不評論。

ＩＣ設計業者表示，川普若要對汽車、藥品等終端產品課徵關稅比較容易，但若想對晶片課稅，該如何認定課稅項目，仍需釐清實施方式。

業界人士指出，主要是台灣的ＩＣ直接供應到美國者很少，實務上先輸出到ＯＥＭ廠的生產線所在地，如台灣、中國大陸、越南、墨西哥等地，美國政府應該很難直接對ＩＣ課稅。

不過ＩＣ設計業者也猜測，美國政府可能要求終端品牌廠或ＯＥＭ廠自行誠實申報，包括產品內共有多少ＩＣ、ＩＣ從哪些地區生產、進料價是多少？又由哪些廠商負責代工製造等情形，然後再來看課稅基礎如何計算，以達成其希望促進美國製造的目的。

半導體 台積電 川普 美國 關稅

延伸閱讀

華府莫斯科破冰、川普痛批澤倫斯基 俄烏豬羊變色

川普常午夜發文公布重磅政策 意外帶動亞洲匯市交易暴增

提案理由曝！美議員拋「川普生日變國假」 掀網論戰：別再拍馬屁

遭川普酸支持率僅4個百分點 澤倫斯基喊冤假訊息「我支持度很高」

相關新聞

半導體、汽車、藥品 川普將徵25%關稅

美國總統川普十八日表示，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收廿五％的關稅，這個稅率還會再向上提高。川普表示，他預計在四月二日...

關稅派大將 美商務部長人事過關

美國參議院十八日表決通過華爾街富豪盧特尼克出任商務部長人事案，這對美國總統川普利用關稅作為談判工具、推行「美國優先」貿易...

陸商務部會日企 促共抗保護主義

正在北京訪問的日本經濟界代表團，十七日與大陸國務院副總理何立峰會面後，十八日與大陸商務部長王文濤會談。日媒共同社稱，會上...

美擬課半導體高關稅 業者：衝擊美廠甚於台廠

美國總統川普表示將對進口半導體課徵至少百分之廿五關稅，我業者認為，若課以高關稅，美國在地系統組裝廠將先受衝擊，對台灣半導...

川普關稅令連發 印度、日本喊擴大投資 中方促對話磋商

美國總統川普重返白宮後，已連發四道重大關稅威脅，急遽推升全球貿易緊張，促使亞洲各國趕忙應對，印度和日本領袖相繼訪美，提議...

川普若加徵日本車25%關稅 分析估日本GDP恐減0.2%

日本汽車業對美國總統川普將加徵進口汽車關稅屏息以待，假設日本車屆時被課徵25%關稅，根據日本經濟學家估算，可能在2年內造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。