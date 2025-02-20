半導體、汽車、藥品 川普將徵25%關稅

美國總統川普十八日表示，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收廿五％的關稅，這個稅率還會再向上提高。川普表示，他預計在四月二日公布具體關稅額度。

川普十八日於佛州住所海湖莊園簽署行政命令，並接受記者提問。媒體問及準備對進口汽車徵收多少關稅，川普表示，他將在四月二日公布相關細節，預計會在廿五％左右。

記者追問針對藥品和半導體的關稅，川普說，關稅應該會在廿五％或更高，且會在未來一年內大大提高。

不過，川普也說，希望給外國廠商一些時間和機會，讓他們可以到美國生產；川普說，只要他們到美國生產製造，就沒有關稅問題。

川普表示，有一些晶片與汽車大廠已與他聯繫，表達要到美國投資意願，近幾周將會宣布。他說，這與他擬課關稅有關，「他們希望回到美國」投資。

川普沒有說明是哪些公司，僅說都是全球最大的企業，涉及晶片與汽車產業。他表示這些企業在未來幾周，將陸續宣布他們到美國投資的計畫。

川普日前再指台灣搶走美國晶片生意，揚言要課半導體關稅，並檢討對晶片廠的補助。台積電已在亞利桑納州設廠，預計今年可以投產；台積電先前也曾公布增資計畫，可以生產先進晶片。彭博社日前報導，台積電可能入股或與英特爾合組公司，但都未獲證實。

半導體關稅對台積電的潛在衝擊，TriOrient副總裁奈斯戴特指出，台積電直接「輸入美國的晶片非常少」，「多數都是裝配在將輸往中國、印度等地，安裝在iPhone與伺服器內，接著再輸往美國」。

多位分析師說，美國關稅常適用於成品、而非次組件，美國海關要針對台積電為美國客戶生產的眾多晶片，可能很棘手，因此對進口晶片課稅反而可能衝擊美國的晶片設計和終端產品業者。

川普在十四日簽署行政命令，要求相關部會對貿易夥伴研擬「對等關稅」措施。當時官員提到，將在四月一日前完成調查，對等關稅最快可於四月二日實施。

這些新關稅若實施，將擴大川普貿易戰規模。川普已宣布將對鋼鐵和鋁材全面課徵廿五％關稅，三月生效。對汽車加徵新關稅對整個汽車產業影響甚大，去年進口到美國的大約八百萬輛乘用車和輕型卡車，約占美國汽車銷售的一半。

川普認為關稅能將產業帶回美國並增加稅收。然而多數經濟學家表示，這些措施可能推高美國物價，阻礙對抗通膨的努力。