快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體、汽車、藥品 川普將徵25%關稅

聯合報／ 記者陳熙文、編譯劉忠勇／綜合報導
美國總統川普表示考慮對進口汽車、半導體及藥品課徵約25%關稅，今年底前還將分階段「非常大幅提高」。 美聯社
美國總統川普表示考慮對進口汽車、半導體及藥品課徵約25%關稅，今年底前還將分階段「非常大幅提高」。 美聯社

美國總統川普十八日表示，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收廿五％的關稅，這個稅率還會再向上提高。川普表示，他預計在四月二日公布具體關稅額度。

川普十八日於佛州住所海湖莊園簽署行政命令，並接受記者提問。媒體問及準備對進口汽車徵收多少關稅，川普表示，他將在四月二日公布相關細節，預計會在廿五％左右。

記者追問針對藥品和半導體的關稅，川普說，關稅應該會在廿五％或更高，且會在未來一年內大大提高。

不過，川普也說，希望給外國廠商一些時間和機會，讓他們可以到美國生產；川普說，只要他們到美國生產製造，就沒有關稅問題。

川普表示，有一些晶片與汽車大廠已與他聯繫，表達要到美國投資意願，近幾周將會宣布。他說，這與他擬課關稅有關，「他們希望回到美國」投資。

川普沒有說明是哪些公司，僅說都是全球最大的企業，涉及晶片與汽車產業。他表示這些企業在未來幾周，將陸續宣布他們到美國投資的計畫。

川普日前再指台灣搶走美國晶片生意，揚言要課半導體關稅，並檢討對晶片廠的補助。台積電已在亞利桑納州設廠，預計今年可以投產；台積電先前也曾公布增資計畫，可以生產先進晶片。彭博社日前報導，台積電可能入股或與英特爾合組公司，但都未獲證實。

半導體關稅對台積電的潛在衝擊，TriOrient副總裁奈斯戴特指出，台積電直接「輸入美國的晶片非常少」，「多數都是裝配在將輸往中國、印度等地，安裝在iPhone與伺服器內，接著再輸往美國」。

多位分析師說，美國關稅常適用於成品、而非次組件，美國海關要針對台積電為美國客戶生產的眾多晶片，可能很棘手，因此對進口晶片課稅反而可能衝擊美國的晶片設計和終端產品業者。

川普在十四日簽署行政命令，要求相關部會對貿易夥伴研擬「對等關稅」措施。當時官員提到，將在四月一日前完成調查，對等關稅最快可於四月二日實施。

這些新關稅若實施，將擴大川普貿易戰規模。川普已宣布將對鋼鐵和鋁材全面課徵廿五％關稅，三月生效。對汽車加徵新關稅對整個汽車產業影響甚大，去年進口到美國的大約八百萬輛乘用車和輕型卡車，約占美國汽車銷售的一半。

川普認為關稅能將產業帶回美國並增加稅收。然而多數經濟學家表示，這些措施可能推高美國物價，阻礙對抗通膨的努力。

半導體 台積電 川普 晶片 關稅

延伸閱讀

態度180度大轉變 川普稱烏克蘭總統是「未經選舉的獨裁者」

川普受訪稱馬斯克為「總執行長」 讚揚他積極落實行政命令

川普課徵半導體25%關稅 李彥秀憂：這可能只是輕微大棒

普亭最快本月會晤川普！克宮稱美俄18日會談「和解的重要一步」

相關新聞

半導體、汽車、藥品 川普將徵25%關稅

美國總統川普十八日表示，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收廿五％的關稅，這個稅率還會再向上提高。川普表示，他預計在四月二日...

關稅派大將 美商務部長人事過關

美國參議院十八日表決通過華爾街富豪盧特尼克出任商務部長人事案，這對美國總統川普利用關稅作為談判工具、推行「美國優先」貿易...

陸商務部會日企 促共抗保護主義

正在北京訪問的日本經濟界代表團，十七日與大陸國務院副總理何立峰會面後，十八日與大陸商務部長王文濤會談。日媒共同社稱，會上...

美擬課半導體高關稅 業者：衝擊美廠甚於台廠

美國總統川普表示將對進口半導體課徵至少百分之廿五關稅，我業者認為，若課以高關稅，美國在地系統組裝廠將先受衝擊，對台灣半導...

川普關稅令連發 印度、日本喊擴大投資 中方促對話磋商

美國總統川普重返白宮後，已連發四道重大關稅威脅，急遽推升全球貿易緊張，促使亞洲各國趕忙應對，印度和日本領袖相繼訪美，提議...

川普若加徵日本車25%關稅 分析估日本GDP恐減0.2%

日本汽車業對美國總統川普將加徵進口汽車關稅屏息以待，假設日本車屆時被課徵25%關稅，根據日本經濟學家估算，可能在2年內造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。