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川普關稅令連發 印度、日本喊擴大投資 中方促對話磋商

經濟日報／ 編譯林奇賢、記者陳政錄／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普重返白宮後，已連發四道重大關稅威脅，急遽推升全球貿易緊張，促使亞洲各國趕忙應對，印度和日本領袖相繼訪美，提議擴大投資美國以示好，南韓、越南等其他國家則全力協助出口業者防範衝擊。

中國大陸商務部長王文濤昨向美國新任商務部長盧特尼克致信，表示美方單邊加徵關稅的做法，對中美正常經貿合作造成破壞，中方希望透過平等對話磋商解決各自關切。

日本首相石破茂本月初已訪美拜會川普，宣布將投資美國1兆美元，並且積極尋求關稅豁免與溝通。例如在川普宣布課徵25%鋼鋁關稅後兩天，經產省便申請向美國豁免，在川普宣布對等關稅措施隔天，外相岩屋毅也利用慕尼黑安全會議與美國國務卿魯比歐會面機會，言明希望日本能豁免。

現在，川普18日才表示最快4月2日將宣布對進口汽車、半導體及藥品課徵25%關稅，日本內閣官房長官林芳正19日就說，已向美國提出汽車關稅的問題，「有鑑於日本汽車產業的重要性，我們已向美國政府提出問題」。

他說，日本將仔細研究即將推出的關稅具體細節及其對日本的影響，再採取適當應對方式。美國是日本最大出口市場，銷往美國的日本車又多，很可能被美方盯上。從數據看，2024年汽車出口占日本外銷的17%，其中逾三分之一輸往美國。

分析師估計，與其他產業相比，關稅對日本汽車產業的影響更嚴重。日本汽車製造商協會數據顯示，包括原料供應商在內的汽車相關企業，在日本僱用558萬名員工，占全國勞動力的8.3%。

印度總理莫迪上周訪美與川普會談後，承諾將降低對美關稅，貿易部透露，兩人也同意展開貿易談判，要讓美國恢復成為印度主要的石油和天然氣供應國。印度商工部長高約爾18日說，印美兩國已承諾在未來六到八個月內，敲定一項涵蓋多個部門的互惠式雙邊貿易協定。

南韓規劃提供366兆韓元（2,530億美元）的貿易融資援助。南韓企業則紛紛預作準備，例如現代汽車加快在美國增產步伐，目標是把喬治亞廠年產能從30萬輛提高至50萬輛。南韓汽車零件供應商也在評估在美擴產可行性。

越南正積極規劃輔導企業開拓出口市場。泰國總理的副秘書長蓬薩倫2月初表示，將進口更多美國乙烷和農產品，以防川普以貿易戰要脅，損害該國出口導向型經濟。

新加坡外長維文先前表示，他不認為星國會成為美國關稅打擊對象， 因為美國「與我們的貿易是有順差的」。新加坡副總理顏金勇接受CNBC專訪時也說，新加坡受到美國關稅直接衝擊「有限」。

馬來西亞總理安華已說，馬來西亞不能倉促對抗美國關稅政策，「我們必須積極採取行動，努力開發更多貿易夥伴」。

川普 關稅

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