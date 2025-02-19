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川普關稅大棒引發囤貨潮 五分之一美民眾陷入末日消費

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

CreditCards.com今天公布的民調顯示，1/5美國民眾說自己因擔心總統川普關稅政策，而買進比平常更多的商品。這反映出潛在物價上漲和經濟不穩定使得消費者焦慮感日增。

路透社報導，關稅往往加劇通膨，因為這一步提升進口成本，而多出來的這筆費用要不由商家自行吸收，要不藉由抬高售價來轉嫁給消費者。這恐引發全面性通膨壓力的道理在於，所有仰賴外國材料和零件的產業領域製造成本都會變高。

對消費者來說，物價上漲的憂慮會激發他們囤貨行為，尤其是不易變質的食物、衛生紙和醫療用品，總想著要搶在物價進一步上漲之前能買則買。

民調顯示，當被問及川普計劃中關稅對大型消費的影響，22%受訪者表示有重大影響，30%認為有部分影響。

華爾街憂心，川普的關稅大棒恐加速美國通膨、阻止聯邦準備理事會（Federal Reserve）降息、經濟成長減緩，而貿易政策的不確定性也可能影響消費者信心。

CreditCards.com調查顯示，1/5受訪美國民眾將自己近期的採購模式形容為「末日消費」，23%受訪者預期這會造成或惡化他們今年的卡債。

「末日消費」是指因對未來的不確定性或焦慮而產生的過度或衝動消費行爲；而經濟不穩定、地緣政治緊繃或迫在眉睫的財務隱憂，往往是觸發這類行為的導火線。

企業主管曾告訴路透社，也曾在電話會議中形容，川普關稅計畫一變再變恐打亂全球貿易、促使部分企業將生產移至美國，導致環境不確定性增加，進而帶來各項挑戰。

川普 關稅

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