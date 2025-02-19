聽新聞
0:00 / 0:00
美參院同意盧特尼克掌商務部 站在關稅政策前線
美國聯邦參議院今天表決通過華爾街富豪盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長的人事案。這對總統川普利用關稅作為談判工具、推行「美國優先」貿易政策是重要一步。
法新社報導，盧特尼克是金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長，與川普關係密切，且一向主張對輸入美國的商品課徵關稅。
參議院以51票贊成、45票反對通過這項人事案。
商務部負責維護美國商業利益，並監督一個限制半導體等技術出口到中國、俄羅斯等對手國家的機構。
盧特尼克也將與美國貿易代表署（USTR）合作，站在美國關稅和貿易政策的前線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言