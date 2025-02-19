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擬向半導體徵收關稅 川普預告：可能比25%更高

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擬向半導體徵收關稅 川普：可能比25%更高

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普18日表示，可能對半導體徵收比25%更高的關稅額度。美聯社
美國總統川普18日表示，可能對半導體徵收比25%更高的關稅額度。美聯社

美國總統川普18日指出，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，且川普預告，25％的關稅還會再向上提高；川普指出，他預計在4月2日公布具體的汽車關稅額度。

川普18日於佛州住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）簽署行政命令，並接受記者提問。

被媒體問及規劃對進口汽車徵收多少關稅，川普表示，他將在4月2日公布相關細節，但預計會在25%左右的程度。

現場媒體追問針對藥製品和半導體的關稅，川普則說，關稅應該會在25%或更高，且會在未來一年內大大地提高。

不過，川普也說，希望給外國廠商一些時間和機會，讓他們可以到美國生產；川普說，只要他們到美國生產製造，就沒有關稅的問題。

半導體 台積電 川普 關稅

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