川普團隊「貿易鷹派」 引爆不滿

美國多位共和黨籍參議員對川普團隊「貿易鷹派」的強勢作法相當不滿，尤其是川普的貿易與製造業特別顧問納瓦羅，因而正準備以人事任命權抑制貿易鷹派的勢力，將加速同意其他貿易首長的任命案，讓川普能聽取更多官員的建議。

川普1月上任以來，已在商務部長提名人盧特尼克與貿易代表提名人葛里爾等貿易首長正式就職之前，就先宣布多項關稅措施，尤其以主張關稅最力的特別顧問納瓦羅為首要幕僚。納瓦羅在川普的鋼鋁關稅、以及對其他國家實施對等關稅等政策，都扮演要角，財長貝森特雖建議川普採取較審慎的作法，但川普似乎並未接受。

議員特別擔心川普全面提高鋼鋁關稅，且未提供豁免程序，將遭外國報復，傷害美國農產品出口，提高製造業成本，並且推升通膨。

白宮說，政府官員的立場與川普的貿易政策立場，包括不提供豁免程序，但消息人士承認川普與納瓦羅關係密切。

參議員提利斯表示，「這是我們必須同意貿易代表葛里爾任職的原因」，「關稅雖能帶來稅收，但必將因為市場封閉而大打折扣」，因為外國政府會對美國出口品課徵報復性關稅。

共和黨參議員雖不期待葛里爾會對保護主義有所退縮，但希望他會為關稅政策引進一些法律與經濟考量，例如豁免程序，並提高關稅措施的合法性。威斯康辛州選出的參議員強生表示，「我認為威州許多民眾將經歷痛苦。我希望政府能減輕痛苦」。

川普與納瓦羅表示，避免關稅之道不在於豁免程序，而是在美國製造產品。但參議員卡西迪表示，許多產品國內供應商根本拿不出來，包括工廠所需的中間產品及設備。