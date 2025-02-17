快訊

不捨姊姊大S！小S二度發文「3字」洩思念 網見這照片全看哭了

人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

因應川普關稅 宏碁中國大陸代工筆電在美售價將漲10%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
宏碁董座陳俊聖表示，為因應川普關稅，下個月起筆電在美售價將調漲10%。路透
宏碁董座陳俊聖表示，為因應川普關稅，下個月起筆電在美售價將調漲10%。路透

為因應美國總統川普加徵關稅，宏碁（Acer）執行長暨董事長陳俊聖表示，將把產品售價調漲10%。在目前的預設情況下，在中國大陸生產的筆記型電腦美國售價，將從下個月起漲價，但也將考慮把生產移出中國大陸，包括考慮移往美國。

英國每日電訊報報導，陳俊聖表示：「我們必須調整終端使用者的價格，來反映關稅。我們認為10%可能會是沒有其他變數發生下的漲幅，因為進口稅就加這麼多。非常直觀。」

陳俊聖表示，他上周做出漲價決定，但由於關稅不適用於2月底前從中國出港的產品，價格真正調漲可能到幾周之後。他並表示，有些公司可能會利用關稅做為藉口，將售價不只調漲10%。

宏碁是美國第五大電腦品牌，排在前面的是惠普（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）和蘋果。

宏碁最貴的筆電售價高達3,700美元，其大部分筆電都是透過大陸代工廠組裝。美國進口的近80%筆電都是在大陸生產，川普本月對這些產品加徵10%關稅。

陳俊聖表示，在川普第一屆任期實施25%關稅後，該公司已將桌上型電腦的組裝移出大陸。公司現在正在尋找「大陸以外的供應鏈」，且在美國生產「也是選項之一」。

川普 關稅

延伸閱讀

泰國2024經濟成長遜色 川普關稅又波及2025展望

國務院新官網「不支持台獨」文字刪除 不代表川普心意

機器人、川普關稅都受惠 和大放量鎖漲停

聯合國：川普凍結對外援助恐致數百萬人死於愛滋

相關新聞

因應川普關稅 宏碁中國大陸代工筆電在美售價將漲10%

為因應美國總統川普加徵關稅，宏碁（Acer）執行長暨董事長陳俊聖表示，將把產品售價調漲10%。在目前的預設情況下，在中國...

禁美黃豆、尋求豁免…歐英日韓出招抗美關稅

面對美國政府接連宣布的鋼鋁與汽車關稅、及研擬中的對等關稅計畫，日韓歐英陸續出招；歐盟打算仿效美國總統川普的「對等」貿易政...

亞洲汽車股下跌 川普宣布4月公布汽車關稅措施

亞洲汽車製造商和汽車零件股周一下跌，美國總統川普上周五表示，美國計劃4月2日對進口汽車祭出關稅。

川普關稅戰 日、韓尋求豁免

面對美國政府接連宣布的鋼鋁與汽車關稅、及研擬中的對等關稅計畫，日本及南韓外長都利用與美國國務卿盧比歐會面的機會，設法尋求...

川普「對等」貿易政策…歐盟報復 擬禁美黃豆輸入

歐盟打算仿效美國總統川普的「對等」貿易政策，禁止使用在歐盟遭禁農藥的農產品輸入歐洲，初期鎖定美國黃豆等目標，可能提高美歐...

關稅海嘯來襲！南韓鋼鐵城浦項看不到未來 市長：鋼鐵業崩潰經濟也會不穩

南韓煉鋼重鎮浦項的工廠持續運轉著，煙囪冒出滾滾濃煙之際，這座港城最大的出口產品，正面臨美國徵收高額新關稅的威脅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。