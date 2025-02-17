因應川普關稅 宏碁中國大陸代工筆電在美售價將漲10%
為因應美國總統川普加徵關稅，宏碁（Acer）執行長暨董事長陳俊聖表示，將把產品售價調漲10%。在目前的預設情況下，在中國大陸生產的筆記型電腦美國售價，將從下個月起漲價，但也將考慮把生產移出中國大陸，包括考慮移往美國。
英國每日電訊報報導，陳俊聖表示：「我們必須調整終端使用者的價格，來反映關稅。我們認為10%可能會是沒有其他變數發生下的漲幅，因為進口稅就加這麼多。非常直觀。」
陳俊聖表示，他上周做出漲價決定，但由於關稅不適用於2月底前從中國出港的產品，價格真正調漲可能到幾周之後。他並表示，有些公司可能會利用關稅做為藉口，將售價不只調漲10%。
宏碁是美國第五大電腦品牌，排在前面的是惠普（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）和蘋果。
宏碁最貴的筆電售價高達3,700美元，其大部分筆電都是透過大陸代工廠組裝。美國進口的近80%筆電都是在大陸生產，川普本月對這些產品加徵10%關稅。
陳俊聖表示，在川普第一屆任期實施25%關稅後，該公司已將桌上型電腦的組裝移出大陸。公司現在正在尋找「大陸以外的供應鏈」，且在美國生產「也是選項之一」。
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