泰國2024經濟成長遜色 川普關稅又波及2025展望

泰國官方今天公布的數據顯示，泰國2024年經濟成長率低於預期，2025年的經濟前景又因美國總統川普強硬的貿易政策而存在隱憂。

法新社報導，泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）辦公室表示，由於製造業和農業部門萎縮，2024年國內生產毛額（GDP）成長2.5%，略低於預期的2.7%。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的市場經濟學家坦登（Shivaan Tandon）在報告中說，泰國經濟表現疲弱，意味著泰國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，是「亞洲復甦最疲軟的國家之一」。

2024年最後一季的GDP成長率比2023年同期增加3.2%，低於彭博（Bloomberg News）調查預估的3.8%。

重要的泰國旅遊業則發揮關鍵性支持，遊客數突破3500萬人，超過政府的目標。

國家經濟和社會發展委員會表示，在政府支出增加、國內消費和旅遊業復甦的推動下，今年的經濟成長率應為2.3%到3.3%。

但由於川普揚言對與美國有貿易順差的國家開徵新關稅，國家經濟和社會發展委員會敦促政府加強與美國的貿易談判。

坦登指出：「泰國是亞洲最容易受到川普對貿易夥伴開徵對等關稅計畫影響的國家之一。」

「因此，如果這些關稅得以實現，泰國的商品出口將面臨困境。」