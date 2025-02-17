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亞洲汽車股下跌 川普宣布4月公布汽車關稅措施

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
現代汽車在美國銷售汽車近五成來自南韓和墨西哥。美聯社
現代汽車在美國銷售汽車近五成來自南韓和墨西哥。美聯社

亞洲汽車製造商和汽車零件股周一下跌，美國總統川普上周五表示，美國計劃4月2日對進口汽車祭出關稅

周一早盤，現代汽車下跌2.9%，起亞下跌2%，速霸陸下跌4%，馬自達下跌2.3%，本田下跌2.2%。

大信證券報告中指出： 截至2024年，南韓對美國的貿易順差達658億美元，在美國進口國中排名第八，汽車是南韓對美外銷主要項目，短期內會受川普關稅疑慮所擾。

現代汽車集團在美國生產占銷售比率為42%，在美銷售的現代汽車很大一部分來自南韓，也有部分來自墨西哥；隨著北美新工廠全面運營，這比率預計將提升至60%。

川普 關稅

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