川普「對等」貿易政策…歐盟報復 擬禁美黃豆輸入

歐盟打算仿效美國總統川普的「對等」貿易政策，禁止使用在歐盟遭禁農藥的農產品輸入歐洲，初期鎖定美國黃豆等目標，可能提高美歐貿易緊張。

英國金融時報（FT）報導，三名官員透露，歐盟執委會本周將同意探討加強進口限制，初期目標可能包括黃豆等美國農產品，這些作物使用歐盟地區禁用的農藥，可能會使歐盟與貿易夥伴的緊張升溫。

歐盟衛生執委沃海爾（Olivér Várhelyi）上月受訪時表示，歐洲議會、會員國、農人皆清楚傳遞出訊息， 即便是進口產品，在歐盟遭禁用的產品也該在歐盟遭禁，進口食品若使用內含致癌物、誘變劑、內分泌干擾物的農藥，就不該獲准進口至歐盟，若科學證實不安全，也不該進口。

其中之一是巴拉刈（paraquat），這種除草劑在歐盟遭禁，但美國黃豆等農產品仍使用巴拉刈。川普13日批評歐盟等阻擋美國產品的國家，威脅這些國家若不改變措施，將開徵關稅。

這可能象徵歐盟執委會的態度轉變，該機構長期反對法國等會員國呼籲實施的對等待遇，強調此舉違反世貿組織（WTO）規定。WTO要求，只能基於科學原因實施限制，且不得歧視進口產品。儘管歐盟衛生當局認定，少量攝取部分農藥不致危害健康，但許多農藥因傷害動植物，仍在當地遭禁。

茶葉和咖啡最常被驗出遭禁的農藥殘留，包含38%的茶葉樣品、23%咖啡。茶葉生產大國印度有近25%的茶葉樣品含有遭禁的農藥殘留，中國大陸也有17%。

另一方面，歐盟執委會未來的貿易協定也將提高動物福利的標準。歐盟對母雞和小牛的飼養空間、環境清潔程度等都有相關規定，將推升農民成本。