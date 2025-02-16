貿易戰效應！傳大陸管制人才和設備離境 影響鴻海集團

隨著中國大陸與歐美的貿易緊張情勢升溫，北京當局正持續加強管制，要把先進技術、礦物甚至工程師留在國內，進而影響鴻海集團等企業。

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，中國大陸當局最近幾個月已提高一些工程師及設備的離境難度，導致鴻海集團更難把機械和中國大陸技術主管遷移至印度；鴻海集團拒絕置評。台灣另一家電子公司主管也透露，把部分設備從中國大陸運送至印度工廠面臨挑戰，但運送至東南亞維持正常。

在蘋果積極在印度打造供應鏈之際，鴻海集團一直是蘋果供應鏈分散至印度的先鋒。印度一名官員指控中國大陸藉由延後清關，阻止零組件及設備流入印度。這名官員說：「電子業供應鏈已接獲通知，被要求不要在印度成立製造和組裝事業。」

除了非正式管控，北京當局對重要科技正式實施的出口管制也愈來愈多，而且適用於全球。舉例來說，中國大陸商務部1月就提出管制措施，要限制鋰開採及先進電池原料生產相關技術出口；中國大陸在這兩個領域都位居領先地位。

在戰略原料和礦物方面，北京當局也逐步擴大管制範圍，不只管控稀土等重要元素出口，還對用於開採、精煉或加工重要元素的技術實施限制。一家正在打造替代供應鏈的美國企業員工表示，這些出口管制限制了推動供應鏈多元化的部分努力。

墨卡托中國研究所（MERICS）資深分析師麥狄（Antonia Hmaidi）指出，北京當局通常瞄準接近供應鏈頂部的領域，終端產品不受管制。麥狄說：「中國大陸正在建立大規模出口管制，而且對選擇管制的項目別有用心，這些措施基本上是要讓中國大陸繼續占據全球供應鏈核心地位。」