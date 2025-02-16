最快4月2日 輸美汽車課新關稅

美國總統川普十四日說，最快會在四月二日對外國輸美汽車課新關稅。但他未詳述稅率等細節。

川普在白宮橢圓形辦公室簽行政命令時，被問到汽車關稅將何時實施時答道，可能會在四月二日前後，原本要在四月一日，但當天是愚人節，這「令我有點猶豫」；「我們改至四月二日」。

川普預告前述汽車關稅後，美國福特汽車執行長法利在社群媒體Ｘ寫道，「我們肯定川普檢視所有輸美汽車的構想，這踏出重要一步；全面性貿易政策對實現（川普）總統強化美國汽車業的願景很重要」。但法利上周曾說，川普第二任至今的新關稅政策已造成（生產）成本上升甚至更多混亂。

正從白宮回其佛州別墅海湖莊園度假的川普，長久以來不滿美國汽車在外國市場所受的「不公平」待遇。例如歐盟對進口的美國汽車課百分之十關稅，遠高於美國對進口的歐盟成員國汽車，課的百分之二點五關稅。

但美國對外國輸美皮卡車徵的關稅則達百分之廿五，這保證美國「汽車城」底特律幾大汽車製造商可觀利潤。據分析公司Wards Intelligence蒐集的汽車業資料數據顯示，去年在美國國內銷售的新車中，有將近百分之廿五被歸類為進口車，惟這並未計入在美、加拿大或墨西哥生產的汽車。