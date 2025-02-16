川普關稅大刀 砍向汽車業…德日韓製造商首當其衝

美國總統川普表示，他將在4月2日前後宣布對進口車徵收新關稅。觀察家認為，新一波汽車關稅可能衝著德國、日本和南韓而來。

川普14日在白宮橢圓形辦公室簽署能源政策行政命令時對媒體記者說：「我們將在4月2日前後那麼做。」

自從1月20日就職以來，川普2.0政府已宣布一連串貿易行動，用意在改造全球貿易關係，並向企業施壓把生產線移往美國。

各品牌在美銷售車輛進口占比

之前，川普已對所有中國大陸進口產品加徵10%關稅，疊加在既有關稅之上；另對進口自墨西哥的貨物和加拿大的非能源產品重課25%關稅，目前暫緩實施，延到3月；他也訂定3月12日為對進口鋼和鋁課徵25%關稅的起始日；13日又指示經濟團隊研擬「對等關稅」計畫，矛頭指向每個對美國進口課關稅的國家，最快4月實施。

川普另打算按產業別課徵關稅，除14日預告的汽車關稅外，他也曾揚言要祭出針對能源、半導體和製藥業的關稅。已宣布的鋼、鋁關稅是其中一環。

川普未詳述汽車關稅內容，但之前頻頻抱怨美國汽車出口在海外市場遭遇不公平待遇，例如歐盟對美國車徵收10%的關稅，比美國課的2.5%稅率高出三倍。不過，美國也對利潤高的進口皮卡重課25%稅率。

觀察家推測，日本、德國、南韓的大型汽車製造商將首當其衝，成為川普這波汽車關稅瞄準對象。去年，進口車在美國車市占有率約五成。

市場研究公司Global Data的數據顯示，福斯汽車（VW）在美國賣出的車，約80%是進口車；進口車占現代-起亞美國銷售的比率高達65%。

川普並未明說新汽車關稅適用範圍或稅率，與美國簽有自由貿易協定的加拿大和墨西哥能否豁免，此刻也不得而知。

川普第一任簽署的美墨加協定（USMCA），對汽車零件來源地規範嚴謹，凡是認定至少75%零件源自這三國的車可免關稅。

按既定時程，USMCA將在2026年評估檢討。許多分析師認為，川普放話關稅大刀將砍向汽車及加、墨產品，可能是他想重議協定的前奏曲。

福特汽車執行長法利日前警告，光是這些關稅，就足以「在美國產業炸出一個前所未見的大洞」。