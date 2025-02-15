避開愚人節！川普：汽車關稅擬4月2日實施

美國總統川普上任後持續發表以「美國優先」的新關稅政策，他14日表示，最快會在4月2日針對汽車徵收關稅，但未提要課多少或針對哪些國家等細節。

路透等報導，川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時，被問到汽車關稅可能會在何時實施，他表示，可能會在4月2日前後，本來要在4月1日，因為當天是愚人節，讓「我有點遲疑」。

這將是川普1月20日上任後推出一系列貿易行動中的最新舉措。

川普就職後，除了現有關稅外，已針對中國所有進口商品額外加徵10%關稅，並宣布針對墨西哥商品和加拿大非能源進口商品徵收25%關稅，不過隨後又宣布延後1個月實施。

他也計畫自3月12日起對所有進口鋼鋁徵收25%關稅，13日還指示經濟團隊為每一個對美課稅的國家制定「對等關稅」方案。

川普長期以來對歐盟的高額汽車關稅頗感不滿，稱歐洲對美國汽車的關稅（10%）遠高於美國對歐盟進口車的稅率（2.5%），但美國對皮卡車的關稅則高達25%，為底特律幾大汽車製造商保證了可觀利潤。

在川普發布汽車關稅消息後，福特汽車執行長法利（Jim Farley）在X 表示：「我們讚賞川普審查所有汽車進口到美國的想法，這是向前邁出的重要一步。全面的貿易政策對於實現總統加強美國汽車工業的願景至關重要。」