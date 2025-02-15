快訊

超市買百元盒裝蛋竟「孵出8隻黃毛小雞」 破蛋過程網驚：不敢再吃蛋

影／謝謝你！新光三越氣爆無名英雄…男載澳門2歲女童一路違規飆急診

大S追思會落幕！小S心痛發文「代表徐家致謝」

巴西美國商會：美對巴西出口產品近50%免關稅

中央社／ 聖保羅14日專電

巴西美國商會（Amcham Brasil）今天表示，美國對巴西出口中有48%是免關稅；巴西從美國進口的產品中，約15%的關稅不超過2%。

美國總統川普（Donald Trump）13日宣布，美國政府將對所有對美國進口商品徵收關稅的國家實施新的全面對等關稅。

白宮的措施旨在識別和糾正其合作夥伴認為不對等的貿易措施，包括關稅、非關稅壁壘、歧視性稅收和補貼等。

其中，乙醇被川普列為美國巴西對等關稅的實施目標。川普認為，乙醇的貿易差額存在不平衡。

川普在宣佈對等關稅備忘錄後發佈的一份文件中指出，美國對進口乙醇的關稅僅為2.5%，但巴西對美國乙醇出口徵收18%的關稅。因此，2024年美國從巴西進口價值超過2億美元的乙醇，而美國僅向巴西出口價值5200萬美元的乙醇。

巴西美國商會今天指出，巴西對世界的平均名目進口關稅為12.4%，但對美國進口商品的平均有效關稅僅為2.7%。

據該機構說法，平均稅率的差異是由於美國產品在巴西進口中的零稅率份額很高，例如飛機及其零配件、原油和天然氣都是免關稅。

巴西美國商會指出，2.7%的平均稅率是因特殊海關制度減少或取消從美國進口稅率的結果。

該機構的數據顯示，自2014年到2023年，美國與巴西的商品和服務貿易累計順差為2631億美元。2024年，美國商品貿易順差為73億美元。

巴西美國商會指出，巴西和美國之間的經貿關係平衡，對兩國企業、勞工和消費者都有利；雙邊貿易的高度互補性和企業內部形象，使兩國成為彼此生產部門的可靠和具競爭力供應商。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅大刀砍向汽車 擬4月2日實施

搭上川普2.0列車 永豐 ETF00858受益人數飆升

因應川普對等關稅 美學者：台灣宜更具體向日本看齊

川普下令不用紙吸管 CNN：環保人士部分認同

相關新聞

避開愚人節！川普：汽車關稅擬4月2日實施

美國總統川普上任後持續發表以「美國優先」的新關稅政策，他14日表示，最快會在4月2日針對汽車徵收關稅，但未提要課多少或針...

川普擬對半導體課關稅 美媒：AI競爭恐功敗垂成

美國總統川普可能對台灣晶片徵收關稅，道瓊旗下的「巴隆周刊」今天指出，這項措施不利美國AI競爭，恐導致美國企業與軟銀集團合...

川普關稅大刀砍向汽車 擬4月2日實施

美國總統川普今天繼續發出關稅威脅，稱最快會在4月2日針對汽車徵收關稅；他的內閣成員也將在4月1日之前提交報告，概述一系列...

川普祭對等關稅 一圖看各國平均進口關稅、美前10大貿易逆差國

美國總統川普13日宣布「對等關稅」計畫，並簽署備忘錄，要求相關部門研擬計畫，預計最快4月上路。川普說，任何國家徵收美國多少關稅，美國就會向他們徵收多少關稅，「不多也不少」。

川普：「對等關稅」納五種樣態 最快4月上路

美國總統川普十三日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）的計畫，納入五種樣態，預計最快四月上路。此外，川...

川普對等關稅最快4月上路 市場解讀還有迴旋與談判餘地

美國總統川普13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）的計畫，最快今年4月上路。雖未指明國家，但可能廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。